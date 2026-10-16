Osasco supera Praia Clube e conquista a Supercopa de vôlei

Está aberta a temporada nacional do vôlei feminino! Nesta sexta-feira (16), o Osasco venceu o Praia Clube por sets diretos e levantou a taça da Supercopa pelo segundo ano seguido. A partida, disputada no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA), terminou nas parciais 25/22, 25/21 e 25/21.

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Destaques do jogo

A ponteira polonesa Magdalena Stysiak começou o jogo com um desempenho irregular, mas se recuperou e, do alto de seus 2,03m, virou bolas importantes para levar o Osasco ao título. Tifanny recebeu o prêmio VivaVôlei da partida e se emocionou bastante. A oposta teve a participação liberada após a Justiça do Rio de Janeiro conceder uma liminar provisória nesta sexta-feira (16), cerca de duas horas antes do início do duelo.

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Próximos compromissos

O Osasco estreia na Superliga na próxima segunda-feira (19), às 18h30 (de Brasília). Fora de casa, a equipe paulista enfrenta o Brasília. Já o Praia Clube faz seu primeiro jogo na competição na terça-feira (20), em Uberlândia, contra o Pinheiros a partir das 21h (de Brasília).

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Como foi o jogo?

1º set

O Osasco abriu 2 a 0 em ponto de saque de Tifanny. Na sequência, a oposta deixou na rede, e o Praia pontuou pela primeira vez. Em bom ritmo no início da partida, o time paulista abriu 4 a 1, viu o adversário ameaçar em algumas oportunidades, mas recuperou o domínio da parcial. Com eficiente sistema de bloqueio-defesa, o Osasco conseguiu neutralizar Sabrina e Kuznetsova, principais atacantes do adversário, e venceu o primeiro set por 25 a 22, em ponto de Stysiak.

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Praia Clube x Osasco na Supercopa feminina de vôlei 2026 (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)

2º set

Contra um Praia Clube inconstante na partida, o Osasco seguiu embalado na segunda parcial e chegou a ter 7 a 1. O rally mais longo do jogo (41 segundos) deu ponto ao Praia Clube, com Sabrina explorando o bloqueio e marcando o 10º do time de Uberlândia contra 14 do adversário. A equipe de Luizomar de Moura, com bom volume de jogo, ditou o ritmo da parcial, apesar de uma melhora do Praia Clube na reta final, e venceu por 25 a 21, após Amanda usar o bloqueio pela entrada de rede.

3º set

Precisando da vitória parcial para se manter vivo, o Praia Clube voltou mais organizado para o terceiro set. Em bola de xeque de Michelle, a equipe construiu um 5 a 4 e assumiu a frente do placar apenas pela segunda vez na partida. Na sequência, o Osasco logo empatou, com Lays. A partir daí, o confronto viveu seus momentos mais equilibrados. Ainda assim, o poderio ofensivo de Osasco sobressaiu mais uma vez, e o time paulista fechou a terceira parcial em 25 a 21, venceu a partida em 3 sets a 0 e conquistou o título da Supercopa.