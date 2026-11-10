Ana Cristina se diz 'mais confiante' em temporada no Fenerbahce
Brasileira é titular na equipe invicta do Campeonato Turco e destaca evolução física e técnica
A ponteira Ana Cristina tem se destacado como titular do Fenerbahce na temporada 2026/2027 do Campeonato Turco de vôlei, contribuindo para a campanha invicta do time. No último jogo, a brasileira teve 90% de positividade no passe e marcou 15 pontos na vitória por 3 a 0 sobre o THY.
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A ponteira vem mostrando grande evolução sob o comando do técnico Stefano Lavarini. Após uma temporada anterior marcada por lesões e menor participação, ela agora desfruta de mais minutos em quadra e melhor condição física, o que elevou sua confiança e desempenho. Em entrevista ao canal Ikili Blok, Aninha afirmou sentir-se mais preparada e livre para atuar, ressaltando o apoio das companheiras de equipe.
— Estou realmente muito feliz com o meu desempenho e o desempenho da equipe. Sinto que consigo fazer o que preciso fazer em quadra com liberdade — avaliou.
No confronto recente contra o THY, Ana Cristina quase alcançou a perfeição no passe, com 90% de positividade, e foi responsável por 15 pontos, ficando apenas atrás da maior pontuadora da partida, a russa Arina Fedorovtseva. A atleta destacou que o suporte do clube tem sido fundamental para sua recuperação e rendimento, além de controlar as dores que a incomodavam na temporada passada.
A mudança de comando técnico também foi decisiva para a retomada da titularidade de Ana Cristina, que havia perdido espaço com Marcello Abbondanza, que preferia a jogadora Hande Baladin. Agora, com Lavarini, ela tem mais liberdade e confiança para contribuir efetivamente no time, que segue invicto no campeonato nacional.
— Agora estou mais confiante. Definitivamente estou mais preparada. Na última temporada, minha lesão e as dores que eu sentia tornaram as coisas bastante difíceis para mim. Mas agora está tudo sob controle. Esses são os pontos mais importantes — completou.
O Fenerbahce segue firme na liderança do Campeonato Turco, com Ana Cristina como peça-chave para manter a invencibilidade nas próximas partidas da temporada.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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