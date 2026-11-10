Logo do Lance! branca com exclamação amarela

VÍDEO: 'Chuva de pelúcias' marca jogo do Campinas na Superliga

1.500 brinquedos foram arrecadados em tradicional ação da equipe

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 20:02
Favorite o Lance! no Google
Jogador de vôlei da equipe Campinas Renata, sorrindo e segurando pelúcias durante celebração da Superliga.
Estreia do Campinas em casa na Superliga teve chuva de pelúcias (Foto: Reprodução/Instagram)

No Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), a torcida do Campinas participou nesta segunda-feira (9) da terceira edição da "chuva" de pelúcias, arrecadando 1.500 brinquedos durante o intervalo da partida contra o Sesi Bauru pela Superliga masculina. A ação solidária marcou a primeira partida em casa do time na competição. Veja:

A iniciativa convidou os torcedores a lançarem bonecos de pelúcia na quadra entre o segundo e o terceiro sets do jogo, que terminou com vitória do Campinas por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/21 e 25/22. O ponteiro Douglas Souza foi eleito o melhor em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei.

continua após a publicidade

➡️ Campinas vence clássico pela Superliga; veja resultados da rodada

Cerca de 25 pessoas se mobilizaram para recolher rapidamente os brinquedos e permitir a continuidade da partida sem atrasos. O volume de pelúcias foi tão grande que a separação dos itens só foi concluída na noite seguinte, nesta terça-feira (10).

Os 1.500 brinquedos arrecadados começaram a ser distribuídos para hospitais, abrigos e orfanatos da cidade de Campinas e região. A previsão do clube é finalizar a entrega das doações até o fim de 2026, beneficiando diversas instituições locais.

continua após a publicidade
Pelúcias espalhadas na quadra durante chuva de brinquedos na Superliga, Sesi Campinas contra Bauru.
Chuva de pelúcias em Campinas x Sesi Bauru pela Superliga (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sem Bruninho, Campinas bate Sesi Bauru pela Superliga

O Campinas precisou superar o desfalque de Bruninho para manter a invencibilidade na Superliga masculina de vôlei. Horas antes do jogo desta segunda-feira (9), o levantador e capitão da equipe campineira sofreu um estiramento na panturrilha durante o treino e foi substituído por Cristiano, um dos destaques no triunfo por 3 sets a 0 sobre o Sesi Bauru. O clássico paulista, disputado no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), terminou nas parciais de 26/24, 25/21 e 25/22.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
A ponteira Ana Cristina, do Fenerbahce, comemora em quadra

Mais Esportes

Ana Cristina se diz 'mais confiante' em temporada no Fenerbahce

Há 9 horas
Jogadores do Campinas Sesi comemorando ponto em partida da Superliga de vôlei contra Bauru.

Vôlei

Sem Bruninho, Campinas vence clássico pela Superliga; veja resultados da rodada

Há 20 horas
Larissa Besen em ação pelo Osasco

Vôlei

Vôlei: central do Osasco aponta evolução após passagem pela Seleção

Há 3 dias
O técnico Luizomar de Moura, durante o jogo entre Osasco e Fluminense

Vôlei

Luizomar defende Tifanny e contesta decisão da CBV: 'Todo mundo sairia maior'

Há 3 dias
Stysiak do Fluminense ataca contra o bloqueio do Osasco na Superliga de vôlei.

Vôlei

Vôlei: Osasco bate Fluminense no tie-break e segue invicto na Superliga

Há 3 dias
Tifanny segura bola com a mão direita, na altura do peito, e põe a mão esquerda na cintura durante treino do Osasco

Vôlei

Proibida de jogar, Tifanny treina com o Osasco antes de duelo pela Superliga

Há 4 dias