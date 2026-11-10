VÍDEO: 'Chuva de pelúcias' marca jogo do Campinas na Superliga

No Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), a torcida do Campinas participou nesta segunda-feira (9) da terceira edição da "chuva" de pelúcias, arrecadando 1.500 brinquedos durante o intervalo da partida contra o Sesi Bauru pela Superliga masculina. A ação solidária marcou a primeira partida em casa do time na competição. Veja:

A iniciativa convidou os torcedores a lançarem bonecos de pelúcia na quadra entre o segundo e o terceiro sets do jogo, que terminou com vitória do Campinas por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/21 e 25/22. O ponteiro Douglas Souza foi eleito o melhor em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei.

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Cerca de 25 pessoas se mobilizaram para recolher rapidamente os brinquedos e permitir a continuidade da partida sem atrasos. O volume de pelúcias foi tão grande que a separação dos itens só foi concluída na noite seguinte, nesta terça-feira (10).

Os 1.500 brinquedos arrecadados começaram a ser distribuídos para hospitais, abrigos e orfanatos da cidade de Campinas e região. A previsão do clube é finalizar a entrega das doações até o fim de 2026, beneficiando diversas instituições locais.

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Chuva de pelúcias em Campinas x Sesi Bauru pela Superliga (Foto: Reprodução/Instagram)

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Sem Bruninho, Campinas bate Sesi Bauru pela Superliga

O Campinas precisou superar o desfalque de Bruninho para manter a invencibilidade na Superliga masculina de vôlei. Horas antes do jogo desta segunda-feira (9), o levantador e capitão da equipe campineira sofreu um estiramento na panturrilha durante o treino e foi substituído por Cristiano, um dos destaques no triunfo por 3 sets a 0 sobre o Sesi Bauru. O clássico paulista, disputado no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), terminou nas parciais de 26/24, 25/21 e 25/22.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.