Minas não dá chances ao Suzano e avança à semifinal da Superliga Masculina

O Minas é o último classificado para as semifinais da Superliga Masculina 25/26. Na noite desta quinta-feira (16), a equipe mineira não tomou conhecimento do Suzano e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/16, na Arena UniBH, pelo jogo 3 das quartas de final. Com isso, o time fechou a série em 2 a 1 e garantiu vaga na próxima fase.

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Pelo lado minastenista, os destaques da partida foram o central Djalma Júnior, eleito melhor em quadra, e o oposto Samuel Neufeld, maior pontuador com 16 acertos.

Na semifinal, o Minas terá um clássico regional pela frente. O adversário será o Sada Cruzeiro, que defende o título da competição. Do outro lado da chave, Campinas e Praia Clube se enfrentam em busca de uma lugar na final.

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Como foi o jogo?

Leo Lukas, do Minas, em ação nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

O saque foi um verdadeiro divisor de águas na partida. No primeiro set, o Minas criou ampla vantagem com boas passagens dos atletas pelo serviço. Quem mais se aproveitou do fundamento foi Djalma Júnior, que fez quatro aces seguidos e ajudou a abrir 10 a 5. O placar foi administrado de forma tranquila pelo time mineiro, que fechou em 25 a 16.

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A segunda parcial foi o momento mais equilibrado do jogo, com trocas de liderança até os 15 pontos. Foi quando Djalma voltou para o saque que Suzano voltou a sofrer no passe e se tornou ainda mais dependente do oposto Sabino para virar as bolas, o que facilitou a leitura da marcação minastenista. Por outro lado, Samuel teve ainda mais liberdade para atacar e converteu oito pontos, sendo fundamental para a vitória por 25 a 19.

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No terceiro set, em outra passagem pelo saque determinante para o resultado, Djalma desestabilizou a linha de recepção do Suzano e possibilitou a formação de contra-ataques, finalizados principalmente por Samuel e Leo Lukas - responsáveis por cinco e três pontos na parcial, respectivamente. O central veio para o saque no 4 a 3 e só deixou o serviço no 9 a 3. A equipe paulista, sem condições de esboçar uma reação, viu o adversário tomar o controle da partida e vencer por 25 a 16.

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