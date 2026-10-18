O jogo de volta da final do Campeonato Paulista masculino de vôlei colocou Campinas e Suzano em um verdadeiro teste de resistência. Quem se saiu melhor foi a equipe do interior paulista, que voltou a vencer o rival na noite deste sábado (17), no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), e confirmou o sexto título estadual. A partida terminou em 3 sets a 2 e teve como destaque um tie-break mais longo que as parciais normais: 25/17, 21/25, 25/11, 23/25, 34/32.

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Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 1 fora de casa, o Campinas levou a decisão do Paulista para o Taquaral. O elenco comandado pelo argentino Horacio Dileo começou à frente e, mais tarde, chegou a abrir 2 a 1. Porém, os visitantes empataram nas duas oportunidades, forçando o tie-break na última delas.

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Enquanto o time campineiro precisava apenas do set de desempate para conquistar o título, o Suzano ainda teria que enfrentar um golden set — parcial de 25 pontos — para ter a chance de erguer a taça. O conflito de interesses se refletiu na quadra, e as equipes foram até o limite pela vitória.

No fim, foi o Campinas quem sorriu. Em um set disputado ponto a ponto, um erro de ataque do oposto Sabino deu números finais ao confronto: 3 sets a 2, e 34 a 32 no tie-break.

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Bruninho levanta em Campinas x Suzano na final do Paulista de vôlei (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

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Próximos compromissos de Campinas e Suzano

Com o fim do estadual, as equipes voltam as atenções para os primeiros compromissos da temporada nacional. Na próxima sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), o Campinas disputa o título da Supercopa contra o Sada Cruzeiro. O encontro entre os atuais campeões da Copa Brasil e da Superliga acontece na Arena Multiuso de São José, em Santa Catarina.

Já o Suzano volta à quadra no dia 27 de outubro, às 18h30, pela primeira rodada da Superliga masculina. O time paulista recebe o Goiás na Arena Suzano.