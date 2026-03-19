Fabi e Alison Mamute concorrem ao Hall da Fama do vôlei em 2026; veja os indicados

Quatro brasileiros aparecem na lista de candidatos ao Hall da Fama do vôlei em 2026, divulgada nesta quarta-feira (18). Fabi Alvim, Alison Mamute, Juliana Felisberta e Ary Graça vão concorrer a uma votação popular online, que ficará aberta entre 1º e 14 de abril e será considerada no processo de escolha dos nomes pela International Volleyball Hall of Fame (IVHF).

continua após a publicidade

➡️ Zé Roberto diz que calendário internacional do vôlei prejudica planejamento de maternidade

Ao todo, 19 personalidades de 12 países diferentes estão elegíveis para sete categorias: jogador de quadra (masculino e feminino), jogador de praia (masculino e feminino), treinador, liderança e vôlei paralímpico.

O resultado será divulgado no dia 18 de maio. Os vencedores serão eternizados no mural que reconhece os ícones do voleibol.

➡️ Três ícones do vôlei brasileiro foram indicados ao Hall da Fama; votação popular está aberta

Fabi Alvim - Indoor Feminino

Fabi em ação nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 (Foto: Divulgação/FIVB)

Bicampeã olímpica e reconhecida como uma das maiores líberos de todos os tempos, Fabi foi titular incontestável da posição na seleção brasileira em seu auge. Além de Pequim 2008 e Londres 2012, conquistou diversos títulos e prêmios individuais representando o Brasil.

continua após a publicidade

Por clubes, defendeu o Rio de Janeiro (atual Sesc RJ Flamengo) por 13 anos e ganhou a Superliga dez vezes.

Alison Mamute - Vôlei de Praia Masculino

Alison Mamute foi ouro na Rio 2016 ao lado de Bruno Schmidt(Foto: Divulgação/FIVB)

Dono de um dos bloqueios mais potentes do vôlei de praia, Alison Cerutti foi ouro na Rio 2016 e prata em Londres 2012, além de bicampeão mundial e tri brasileiro.

"Mamute", que se aposentou das quadras no ano passado, também acumulou mais de 60 pódios em etapas do Circuito Mundial, contribuindo para o fortalecimento do país no cenário dos esportes de areia.

continua após a publicidade

➡️ Despedida de Alison Mamute: relembre as conquistas do brasileiro no vôlei de praia

Juliana Felisberta - Vôlei de Praia Feminino

Juliana Felisberta, medalhista de bronze em Londres 2012 (Foto: Reprodução/COB)

Destaque na modalidade por mais de uma década, Juliana esteve no pódio em 95 oportunidades ao longo da carreira, sendo em 49 delas com a medalha de ouro. A atleta é campeã mundial, oito vezes vencedora do Circuito Mundial e medalhista olímpica de bronze, em Londres 2012.

Ary Graça - Liderança

Ary Graça (centro), ex-presidente da CBV e da FIVB (Foto: Divulgação)

Presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) por 17 anos e da Federação Internacional (FIVB) por 12, Ary Graça atuou nos últimos anos com foco na globalização da modalidade. Antes da carreira de gestor esportivo, foi jogador nos anos 1960 e técnico entre as décadas de 1970 e 1980.

Em 2025, um ano após deixar o cargo na FIVB, Ary Graça foi homenageado pelo COI com a Ordem Olímpica. A honraria é entregue a pessoas que participaram ativamente da evolução do movimento olímpico.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira outros finalistas do Hall da Fama do vôlei

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

INDOOR FEMININO

Ekaterina Gamova (Rússia) Ana Ibis Fernández (Cuba) Foluke Akinradewo-Gunderson (Estados Unidos)

INDOOR MASCULINO

Joel Despaigne (Cuba)

Kim Ho-Chul (Coreia do Sul)

Yuriy Panchenko (Ucrânia)

Rafael Pascual (Espanha)

VÔLEI DE PRAIA FEMININO

Xue Chen (China)

April Ross (Estados Unidos)

VÔLEI DE PRAIA MASCULINO

Pablo Herrera (Espanha)

Jonas Reckermann (Alemanha)

TREINADORES

Marcelo Méndez (Argentina)

Laurent Tillie (França)

Vladimir Alekno (Rússia)

VÔLEI PARALÍMPICO