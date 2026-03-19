Fabi e Alison Mamute concorrem ao Hall da Fama do vôlei em 2026; veja os indicados
Votação será aberta ao público no dia 1º de abril; resultado sai em maio
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Quatro brasileiros aparecem na lista de candidatos ao Hall da Fama do vôlei em 2026, divulgada nesta quarta-feira (18). Fabi Alvim, Alison Mamute, Juliana Felisberta e Ary Graça vão concorrer a uma votação popular online, que ficará aberta entre 1º e 14 de abril e será considerada no processo de escolha dos nomes pela International Volleyball Hall of Fame (IVHF).
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Ao todo, 19 personalidades de 12 países diferentes estão elegíveis para sete categorias: jogador de quadra (masculino e feminino), jogador de praia (masculino e feminino), treinador, liderança e vôlei paralímpico.
O resultado será divulgado no dia 18 de maio. Os vencedores serão eternizados no mural que reconhece os ícones do voleibol.
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Fabi Alvim - Indoor Feminino
Bicampeã olímpica e reconhecida como uma das maiores líberos de todos os tempos, Fabi foi titular incontestável da posição na seleção brasileira em seu auge. Além de Pequim 2008 e Londres 2012, conquistou diversos títulos e prêmios individuais representando o Brasil.
Por clubes, defendeu o Rio de Janeiro (atual Sesc RJ Flamengo) por 13 anos e ganhou a Superliga dez vezes.
Alison Mamute - Vôlei de Praia Masculino
Dono de um dos bloqueios mais potentes do vôlei de praia, Alison Cerutti foi ouro na Rio 2016 e prata em Londres 2012, além de bicampeão mundial e tri brasileiro.
"Mamute", que se aposentou das quadras no ano passado, também acumulou mais de 60 pódios em etapas do Circuito Mundial, contribuindo para o fortalecimento do país no cenário dos esportes de areia.
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Juliana Felisberta - Vôlei de Praia Feminino
Destaque na modalidade por mais de uma década, Juliana esteve no pódio em 95 oportunidades ao longo da carreira, sendo em 49 delas com a medalha de ouro. A atleta é campeã mundial, oito vezes vencedora do Circuito Mundial e medalhista olímpica de bronze, em Londres 2012.
Ary Graça - Liderança
Presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) por 17 anos e da Federação Internacional (FIVB) por 12, Ary Graça atuou nos últimos anos com foco na globalização da modalidade. Antes da carreira de gestor esportivo, foi jogador nos anos 1960 e técnico entre as décadas de 1970 e 1980.
Em 2025, um ano após deixar o cargo na FIVB, Ary Graça foi homenageado pelo COI com a Ordem Olímpica. A honraria é entregue a pessoas que participaram ativamente da evolução do movimento olímpico.
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Confira outros finalistas do Hall da Fama do vôlei
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INDOOR FEMININO
- Ekaterina Gamova (Rússia)
- Ana Ibis Fernández (Cuba)
- Foluke Akinradewo-Gunderson (Estados Unidos)
INDOOR MASCULINO
- Joel Despaigne (Cuba)
- Kim Ho-Chul (Coreia do Sul)
- Yuriy Panchenko (Ucrânia)
- Rafael Pascual (Espanha)
VÔLEI DE PRAIA FEMININO
- Xue Chen (China)
- April Ross (Estados Unidos)
VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
- Pablo Herrera (Espanha)
- Jonas Reckermann (Alemanha)
TREINADORES
- Marcelo Méndez (Argentina)
- Laurent Tillie (França)
- Vladimir Alekno (Rússia)
VÔLEI PARALÍMPICO
- Denis Le Breuilly (Inglaterra)
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