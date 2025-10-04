Despedida de Alison Mamute: relembre as conquistas do brasileiro no vôlei de praia
Atleta se despediu das quadras na etapa do Rio do Circuito Brasileiro de 2025
Com o término da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Brasileiro neste domingo (5), chega também ao fim a carreira de Alison "Mamute" Cerutti no vôlei profissional. Em atividade desde 2001, o atleta de 39 anos está marcado na história do esporte no Brasil e no mundo. O capixaba brilhou nas praias e conquistou inúmeros títulos por todo o globo, incluindo o ouro olímpico na Rio-2016.
Alison Mamute, do vôlei de praia, explica data inusitada de aposentadoria: ‘Não é normal’
Campeã do Elite 16 sobre Brasileiro de vôlei de praia: ‘Não tem jogo fácil’
Brasileiras lideram estatísticas do Elite 16 no Rio; confira
➡️ Mamute analisa ‘rivalidade’ de duplas brasileiras no vôlei de praia
Ao lado de grandes nomes, como Bruno Schmidt, com quem venceu o título inédito nas Olimpíadas, Mamute conquistou o mundo, o Brasil e a América do Sul. O atleta ainda foi campeão no berço do vôlei de praia em seu último mês em atividade. Nas tradicionais quadras de Hermosa Beach, na Califórnia (EUA), Alison e Álvaro Filho venceram o torneio no início de setembro de 2025.
Relembrando o ouro olímpico
Após conquistar os principais títulos no esporte, ainda faltava para Alison Mamute a realização do sonho olímpico. O brasileiro chegou a bater na trave em Londres-2012, mas foi apenas quatro anos depois que a medalha de ouro chegou. E como deveria ser: dentro de casa e ao lado de sua família.
O título de Alison e Bruno Schimdt representou o retorno do Brasil ao primeiro lugar no vôlei de praia após 12 anos de jejum. Nas Olimpíadas de Atenas-2004, a parceria entre Ricardo Santos e Emanuel Rego conquistou o ouro pela primeira vez na categoria masculina para o país.
Confira todos os principais títulos de Mamute
- Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016
- Medalha de prata nos Jogos Olímpicos Londres-2012
- Bicampeão da Copa do Mundo (2011 e 2015)
- Bicampeão do Circuito Mundial (2011 e 2015)
- Bicampeão do World Tour Finals - Circuito Mundial (2015 e 2016)
- Campeão do World Cup Final - Copa do Mundo (2013)
- Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011
- Medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos 2014
- Tetracampeão do Super Praia em (2014 a 2017)
- Rei da Praia (2011, 2012, 2013 e 2014)
Prêmios individuais de Mamute
- Melhor Jogador dos Jogos Olímpicos (2012 e 2016)
- Maior Bloqueador dos Jogos Olímpicos (2012 e 2016)
- Melhor Ataque do Circuito Mundial (2011, 2012 e 2016)
- Prêmio Brasil Olímpico – ‘Dupla do Ano’ (Comitê Olímpico Brasileiro I 2016)
- Melhor Bloqueio do Circuito Mundial (2011 e 2015)
- Melhor Ataque do Circuito Brasileiro (2009, 2011, 2013, 2016, 2017 e 2019)
- Melhor Bloqueio do Circuito Brasileiro (2009 a 2011 e 2016 a 2018)
- Melhor Jogador Ofensivo do Circuito Mundial (2011)
- Jogador Que Mais Evoluiu no Circuito Mundial (2009)
- ‘Revelação’ do Circuito Brasileiro (2006)
O capixaba Mamute escolheu a cidade do Rio de Janeiro como palco para sua última competição da carreira. Para se despedir das quadras de areia em grande estilo, o atleta disputou nos últimos dias a etapa do Circuito Brasileiro em Copacabana, onde subiu ao lugar mais alto do pódio durante as Olimpíadas de 2016.
