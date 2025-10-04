Com o término da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Brasileiro neste domingo (5), chega também ao fim a carreira de Alison "Mamute" Cerutti no vôlei profissional. Em atividade desde 2001, o atleta de 39 anos está marcado na história do esporte no Brasil e no mundo. O capixaba brilhou nas praias e conquistou inúmeros títulos por todo o globo, incluindo o ouro olímpico na Rio-2016.

continua após a publicidade

➡️ Mamute analisa ‘rivalidade’ de duplas brasileiras no vôlei de praia

Ao lado de grandes nomes, como Bruno Schmidt, com quem venceu o título inédito nas Olimpíadas, Mamute conquistou o mundo, o Brasil e a América do Sul. O atleta ainda foi campeão no berço do vôlei de praia em seu último mês em atividade. Nas tradicionais quadras de Hermosa Beach, na Califórnia (EUA), Alison e Álvaro Filho venceram o torneio no início de setembro de 2025.

Alison Mamute e Álvaro Filho durante Olimpíadas de Tóquio-2020 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Relembrando o ouro olímpico

Após conquistar os principais títulos no esporte, ainda faltava para Alison Mamute a realização do sonho olímpico. O brasileiro chegou a bater na trave em Londres-2012, mas foi apenas quatro anos depois que a medalha de ouro chegou. E como deveria ser: dentro de casa e ao lado de sua família.

continua após a publicidade

O título de Alison e Bruno Schimdt representou o retorno do Brasil ao primeiro lugar no vôlei de praia após 12 anos de jejum. Nas Olimpíadas de Atenas-2004, a parceria entre Ricardo Santos e Emanuel Rego conquistou o ouro pela primeira vez na categoria masculina para o país.

Confira todos os principais títulos de Mamute

Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos Londres-2012

Bicampeão da Copa do Mundo (2011 e 2015)

Bicampeão do Circuito Mundial (2011 e 2015)

Bicampeão do World Tour Finals - Circuito Mundial (2015 e 2016)

Campeão do World Cup Final - Copa do Mundo (2013)

Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011

Medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos 2014

Tetracampeão do Super Praia em (2014 a 2017)

Rei da Praia (2011, 2012, 2013 e 2014)

Prêmios individuais de Mamute

Melhor Jogador dos Jogos Olímpicos (2012 e 2016) Maior Bloqueador dos Jogos Olímpicos (2012 e 2016) Melhor Ataque do Circuito Mundial (2011, 2012 e 2016) Prêmio Brasil Olímpico – ‘Dupla do Ano’ (Comitê Olímpico Brasileiro I 2016) Melhor Bloqueio do Circuito Mundial (2011 e 2015) Melhor Ataque do Circuito Brasileiro (2009, 2011, 2013, 2016, 2017 e 2019) Melhor Bloqueio do Circuito Brasileiro (2009 a 2011 e 2016 a 2018) Melhor Jogador Ofensivo do Circuito Mundial (2011) Jogador Que Mais Evoluiu no Circuito Mundial (2009) ‘Revelação’ do Circuito Brasileiro (2006)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O capixaba Mamute escolheu a cidade do Rio de Janeiro como palco para sua última competição da carreira. Para se despedir das quadras de areia em grande estilo, o atleta disputou nos últimos dias a etapa do Circuito Brasileiro em Copacabana, onde subiu ao lugar mais alto do pódio durante as Olimpíadas de 2016.