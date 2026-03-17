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Definição dos confrontos de playoffs agita últimas rodadas da Superliga Feminina

Com apenas uma vaga em aberto, times classificados buscam melhor posição na tabela

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago dos Santos Fernandes Gonçalves,
Dia 17/03/2026
08:30
Minas x Sesc RJ Flamengo pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
imagem cameraMinas defende a liderança nos dois últimos compromissos pela fase classificatória da Superliga Feminina (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
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Com sete de oito times confirmados nos playoffs, as duas últimas rodadas da Superliga Feminina 2025/2026 serão determinantes para a configuração do chaveamento do mata-mata. Diferentemente do torneio masculino, boa parte das equipes já estão com a vida definida nesta reta final e lutam para melhorar a posição na tabela, o que pode influenciar diretamente nos confrontos eliminatórios.

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Acompanhe nesta reportagem do Lance! o que está em disputa nas próximas rodadas da fase classificatória da Superliga Feminina.

Liderança e posições no top 4 em jogo

Sesc RJ Flamengo comemora ponto em vitória sobre o Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)
Sesc Flamengo ameaça liderança do Minas a duas rodadas do fim da fase regular da Superliga (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

➡️ Sesc Flamengo bate Sesi Bauru e volta a vencer na Superliga Feminina

Minas, Sesc RJ Flamengo, Praia Clube, Osasco, Sesi Bauru, Fluminense e Maringá são os clubes garantidos na próxima fase. A briga pelo primeiro lugar se concentra entre Minas, líder com 50 pontos, e Flamengo, segundo colocado com 49.

Com 44 pontos, o Praia Clube corre por fora e foca em se manter na terceira posição. O principal concorrente é o Osasco, que está apenas um ponto atrás do time de Uberlândia.

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O atual campeão da Superliga tem ainda entre seus objetivos permanecer dentro do top 4, já que pode ser surpreendido pelo Sesi Bauru, quinto com 38 pontos. Os quatro primeiros ganham o direito de decidir a série de quartas de final em casa.

Na sequência, aparecem Fluminense, sexto com 29 pontos, e Maringá, sétimo com 28. Longe do top 5, as equipes são as principais postulantes ao sexto lugar.

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➡️ Praia Clube supera Fluminense em casa e sobe para terceiro lugar na Superliga Feminina

Última vaga para os playoffs

Tijuca x Mackenzie pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)
Mackenzie é a última equipe entre as classificadas para o playoffs da Superliga (Foto: Thiago Mendes)

Mackenzie, Paulistano Barueri e Brasília brigam pela oitava colocação do campeonato. Com 24 pontos, o clube mineiro ocupa atualmente a última vaga para os playoffs, tendo vantagens consideráveis sobre os rivais - cinco e seis pontos, respectivamente.

A situação de Barueri e Brasília é mais delicada. Após confirmarem a permanência na primeira divisão, os times fazem confronto direto na 21ª rodada, e na última encaram adversários já garantidos no mata-mata - Barueri enfrenta Maringá em casa e Brasília joga contra Fluminense fora.

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Estreantes na Superliga Feminina são rebaixados

Após disputarem a primeira temporada na elite do vôlei brasileiro, Tijuca Tênis Clube e Renasce Sorocaba foram rebaixados de volta para a Superliga B.

Em 11º lugar com 12 pontos, a equipe carioca caiu após a derrota por 3 sets a 0 para o Paulistano Barueri na última rodada. Já o time sorocabano, lanterna com somente seis pontos conquistados, teve a queda confirmada depois de perder para o Brasília, também por 3 sets a 0, na 19ª rodada.

Jogos da 21ª rodada da Superliga Feminina

  • Mackenzie x Maringá | quinta-feira (19), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG)
  • Brasília x Paulistano Barueri | quinta-feira (19), às 18h30 (de Brasília), no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF)
  • Renasce Sorocaba x Sesc RJ Flamengo | quinta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Ginásio Geraldão, no Recife (PE)
  • Fluminense x Tijuca Tênis Clube | sexta-feira (20), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Hebraica Rio, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Sesi Bauru x Minas | sexta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Ginásio Geraldão, no Recife (PE)
  • Osasco x Praia Clube | sexta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)

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