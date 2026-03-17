Definição dos confrontos de playoffs agita últimas rodadas da Superliga Feminina
Com apenas uma vaga em aberto, times classificados buscam melhor posição na tabela
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Com sete de oito times confirmados nos playoffs, as duas últimas rodadas da Superliga Feminina 2025/2026 serão determinantes para a configuração do chaveamento do mata-mata. Diferentemente do torneio masculino, boa parte das equipes já estão com a vida definida nesta reta final e lutam para melhorar a posição na tabela, o que pode influenciar diretamente nos confrontos eliminatórios.
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Acompanhe nesta reportagem do Lance! o que está em disputa nas próximas rodadas da fase classificatória da Superliga Feminina.
Liderança e posições no top 4 em jogo
➡️ Sesc Flamengo bate Sesi Bauru e volta a vencer na Superliga Feminina
Minas, Sesc RJ Flamengo, Praia Clube, Osasco, Sesi Bauru, Fluminense e Maringá são os clubes garantidos na próxima fase. A briga pelo primeiro lugar se concentra entre Minas, líder com 50 pontos, e Flamengo, segundo colocado com 49.
Com 44 pontos, o Praia Clube corre por fora e foca em se manter na terceira posição. O principal concorrente é o Osasco, que está apenas um ponto atrás do time de Uberlândia.
O atual campeão da Superliga tem ainda entre seus objetivos permanecer dentro do top 4, já que pode ser surpreendido pelo Sesi Bauru, quinto com 38 pontos. Os quatro primeiros ganham o direito de decidir a série de quartas de final em casa.
Na sequência, aparecem Fluminense, sexto com 29 pontos, e Maringá, sétimo com 28. Longe do top 5, as equipes são as principais postulantes ao sexto lugar.
➡️ Praia Clube supera Fluminense em casa e sobe para terceiro lugar na Superliga Feminina
Última vaga para os playoffs
Mackenzie, Paulistano Barueri e Brasília brigam pela oitava colocação do campeonato. Com 24 pontos, o clube mineiro ocupa atualmente a última vaga para os playoffs, tendo vantagens consideráveis sobre os rivais - cinco e seis pontos, respectivamente.
A situação de Barueri e Brasília é mais delicada. Após confirmarem a permanência na primeira divisão, os times fazem confronto direto na 21ª rodada, e na última encaram adversários já garantidos no mata-mata - Barueri enfrenta Maringá em casa e Brasília joga contra Fluminense fora.
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Estreantes na Superliga Feminina são rebaixados
Após disputarem a primeira temporada na elite do vôlei brasileiro, Tijuca Tênis Clube e Renasce Sorocaba foram rebaixados de volta para a Superliga B.
Em 11º lugar com 12 pontos, a equipe carioca caiu após a derrota por 3 sets a 0 para o Paulistano Barueri na última rodada. Já o time sorocabano, lanterna com somente seis pontos conquistados, teve a queda confirmada depois de perder para o Brasília, também por 3 sets a 0, na 19ª rodada.
Jogos da 21ª rodada da Superliga Feminina
- Mackenzie x Maringá | quinta-feira (19), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG)
- Brasília x Paulistano Barueri | quinta-feira (19), às 18h30 (de Brasília), no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF)
- Renasce Sorocaba x Sesc RJ Flamengo | quinta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Ginásio Geraldão, no Recife (PE)
- Fluminense x Tijuca Tênis Clube | sexta-feira (20), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Hebraica Rio, no Rio de Janeiro (RJ)
- Sesi Bauru x Minas | sexta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Ginásio Geraldão, no Recife (PE)
- Osasco x Praia Clube | sexta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)
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