menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Praia Clube bate Cruzeiro no tie-break em duelo mineiro pela Superliga Masculina

Em jogo de irregularidades, Praia sai vitorioso pela primeira vez na temporada diante do rival

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/03/2026
22:21
Praia Clube x Sada Cruzeiro pela Superliga Masculina 2025/2026 (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)
imagem cameraClassificados para os playoffs, Praia e Cruzeiro se enfrentaram em rodada atrasada da Superliga (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em jogo atrasado da 19ª rodada da Superliga Masculina 2025/2026, o Praia Clube superou o Sada Cruzeiro por 3 sets a 2, na noite desta quarta-feira (18). A partida disputada no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube foi marcada por momentos de inconstância de ambos os lados e terminou com parciais de 25/23, 19/25, 25/21, 19/25 e 15/12.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Douglas Souza: a um passo do retorno à Seleção Brasileira de vôlei

Com 19 pontos, o ponteiro Paulo Vinicios, do Praia Clube, foi o maior pontuador do confronto e também o melhor atleta em quadra, recebendo o Troféu VivaVôlei.

A equipe do treinador Magoo chega a 44 pontos e segue na terceira posição da tabela, além de ter alcançado sua primeira vitória diante do adversário mineiro na temporada. O Cruzeiro, que se vencesse confirmaria a liderança da fase classificatória, permanece em primeiro lugar com 51 pontos, quatro à frente do Campinas.

continua após a publicidade

➡️ Definição dos confrontos de playoffs agita últimas rodadas da Superliga Feminina

Como foi o jogo?

Sada Cruzeiro x Praia Clube pela Superliga Masculina 2025/2026 (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)
Sada Cruzeiro x Praia Clube pela Superliga Masculina 2025/2026 (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

1º SET

Após um início equilibrado, o Praia Clube passou boa parte do set à frente no placar. O Sada Cruzeiro apresentou perigo na reta final com jogadas alternadas, fruto de uma boa distribuição do levantador Matheus Brasília, e chegou a fazer 23 a 22.

A equipe de Uberlândia retomou a vantagem com dois pontos de ataque do oposto Franco e um de bloqueio do ponteiro Paulo Vinicios, vencendo a parcial.

continua após a publicidade

2º SET

O time comandado por Filipe Ferraz retornou com outra postura e construiu logo de cara a vantagem de cinco pontos que traria o empate. O jogo ofensivo se concentrou nas extremidades, com Oppenkoski, Rodriguinho e Willian fazendo a diferença no fundamento.

O Praia, por sua vez, fez um set para se esquecer, perdendo a agressividade no bloqueio com a saída de Isac e errando sete vezes no saque.

3º SET

Os rivais permaneceram até a metade do set trocando pontos, principalmente em side-outs, sem ralis mais longos ou grandes lances de contra-ataque. Foi outra parcial marcada por erros no fundamento inicial, o saque: seis do Cruzeiro e cinco do Praia.

O time do treinador Magoo administrou a vantagem de cinco pontos obtida primeiramente no 16 a 11, tendo como principais destaques a distribuição regular de Rhendrick e a efetividade nos ataques do ponteiro Lucas Loh.

4º SET

O Cruzeiro voltou com uma mudança determinante para o andamento do jogo: a entrada de Douglas Souza. O ponteiro anotou sete pontos na quarta parcial, maior pontuação de um jogador em um set pelo lado celeste.

O time visitante foi dominante da metade da parcial em diante e criou uma margem de cinco pontos, contando ainda com os diversos erros do adversário a seu favor.

5º SET

Apesar do desenrolar parelho do tie-break, o Praia foi quem melhor aproveitou as oportunidades e demonstrou volume de jogo. Defesas como as do líbero Filipinho e do levantador Rhendrick originaram contra-ataques importantes, que foram efetivamente convertidos por Paulo, Franco e Lucas Loh.

Os últimos pontos acabaram sendo um perfeito retrato da partida: três erros de saque, um do Praia e dois do Cruzeiro, colocaram números finais no confronto mineiro.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Próximos jogos das equipes pela Superliga Masculina

Sada Cruzeiro e Praia Clube voltam à quadra no próximo domingo (22), em compromissos fora de casa, pela penúltima rodada da fase classificatória da Superliga Masculina 2025/2026.

A equipe do Triângulo Mineiro enfrenta o Monte Carmelo, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo (MG). Já o líder da competição encara o Joinville, às 19h30 (de Brasília), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC).

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias