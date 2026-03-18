Praia Clube bate Cruzeiro no tie-break em duelo mineiro pela Superliga Masculina
Em jogo de irregularidades, Praia sai vitorioso pela primeira vez na temporada diante do rival
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Em jogo atrasado da 19ª rodada da Superliga Masculina 2025/2026, o Praia Clube superou o Sada Cruzeiro por 3 sets a 2, na noite desta quarta-feira (18). A partida disputada no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube foi marcada por momentos de inconstância de ambos os lados e terminou com parciais de 25/23, 19/25, 25/21, 19/25 e 15/12.
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Com 19 pontos, o ponteiro Paulo Vinicios, do Praia Clube, foi o maior pontuador do confronto e também o melhor atleta em quadra, recebendo o Troféu VivaVôlei.
A equipe do treinador Magoo chega a 44 pontos e segue na terceira posição da tabela, além de ter alcançado sua primeira vitória diante do adversário mineiro na temporada. O Cruzeiro, que se vencesse confirmaria a liderança da fase classificatória, permanece em primeiro lugar com 51 pontos, quatro à frente do Campinas.
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Como foi o jogo?
1º SET
Após um início equilibrado, o Praia Clube passou boa parte do set à frente no placar. O Sada Cruzeiro apresentou perigo na reta final com jogadas alternadas, fruto de uma boa distribuição do levantador Matheus Brasília, e chegou a fazer 23 a 22.
A equipe de Uberlândia retomou a vantagem com dois pontos de ataque do oposto Franco e um de bloqueio do ponteiro Paulo Vinicios, vencendo a parcial.
2º SET
O time comandado por Filipe Ferraz retornou com outra postura e construiu logo de cara a vantagem de cinco pontos que traria o empate. O jogo ofensivo se concentrou nas extremidades, com Oppenkoski, Rodriguinho e Willian fazendo a diferença no fundamento.
O Praia, por sua vez, fez um set para se esquecer, perdendo a agressividade no bloqueio com a saída de Isac e errando sete vezes no saque.
3º SET
Os rivais permaneceram até a metade do set trocando pontos, principalmente em side-outs, sem ralis mais longos ou grandes lances de contra-ataque. Foi outra parcial marcada por erros no fundamento inicial, o saque: seis do Cruzeiro e cinco do Praia.
O time do treinador Magoo administrou a vantagem de cinco pontos obtida primeiramente no 16 a 11, tendo como principais destaques a distribuição regular de Rhendrick e a efetividade nos ataques do ponteiro Lucas Loh.
4º SET
O Cruzeiro voltou com uma mudança determinante para o andamento do jogo: a entrada de Douglas Souza. O ponteiro anotou sete pontos na quarta parcial, maior pontuação de um jogador em um set pelo lado celeste.
O time visitante foi dominante da metade da parcial em diante e criou uma margem de cinco pontos, contando ainda com os diversos erros do adversário a seu favor.
5º SET
Apesar do desenrolar parelho do tie-break, o Praia foi quem melhor aproveitou as oportunidades e demonstrou volume de jogo. Defesas como as do líbero Filipinho e do levantador Rhendrick originaram contra-ataques importantes, que foram efetivamente convertidos por Paulo, Franco e Lucas Loh.
Os últimos pontos acabaram sendo um perfeito retrato da partida: três erros de saque, um do Praia e dois do Cruzeiro, colocaram números finais no confronto mineiro.
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Próximos jogos das equipes pela Superliga Masculina
Sada Cruzeiro e Praia Clube voltam à quadra no próximo domingo (22), em compromissos fora de casa, pela penúltima rodada da fase classificatória da Superliga Masculina 2025/2026.
A equipe do Triângulo Mineiro enfrenta o Monte Carmelo, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo (MG). Já o líder da competição encara o Joinville, às 19h30 (de Brasília), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC).
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