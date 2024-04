Três ícones do vôlei brasileiro foram indicados ao Hall da Fama; votação popular está aberta

Zé Roberto Guimarães é o técnico da Seleção Feminina (Foto: Volleyball World)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 20:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Os brasileiros Zé Roberto Guimarães, Adriana Samuel e Ana Paula Henkel foram indicados à classe de 2024 do Hall da Fama da Federação Internacional de Vôlei (IVHF, em inglês). O representante de cada categoria será definido por votação popular e está aberta até o dia 14 de abril. O anúncio oficial ocorrerá em 20 de maio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Zé Roberto, atual treinador da seleção feminina, é o representante do Brasil. No total, ele possui quatro medalhas olímpicas, sendo três de ouro (1992, 2008 e 2012) e uma de prata (2020), e com quatro pódios em campeonatos mundiais (2006, 2010, 2014 e 2022) no currículo.

➡️ LeBron James quebra o silêncio e fala se jogará com seu filho, Bronny James

O paulista de 69 anos é o único brasileiro que já foi tricampeão das Olimpíadas e o único da modalidade mundial a vencer uma competição olímpica comandando equipes de ambos os gêneros. Ele está indicado ao lado do cubano Gilberto Herrera, do polonês Aleksander Skiba e do norueguês Kåre Mol.

No lado feminino, Adriana e Ana Paula, concorrem na categoria mista do vôlei de praia, juntamente com os estadunidenses Elaine Youngs e Tim Hovland e alemães Julius Brink e Jonas Reckermann.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Ana Paula Henkel, iniciou sua carreira no vôlei de quadra, onde conquistou o bronze em Atlanta. A ex-jogadora também foi vencedora de três Grand Prixs, entre 1994 e 1998. Logo depois, na praia, ela se sagrou campeã de duas edições do Circuito Mundial: em 2003, junto com Sandra Pires, e em 2008, ao lado de Shelda Bedê.

Sempre na praia, Adriana Samuel foi uma das pioneiras da modalidade de areia feminina no Brasil e conquistou a inédita medalha de prata nos Jogos de Atlanta-1996, ao lado de Mônica Rodrigues. Na edição seguinte, em Sydney, elas levaram o bronze.

Adriana Samuel foi indicada para o Hall da Fama do Vôlei (Foto: Reprodução - arquivo pessoal)

➡️ Surfistas brasileiros vivem situação complicada na WSL; veja ranking

No Hall da Fama do Vôlei, o Brasil possui 22 representantes. Na categoria de jogador masculino, Bernard, Emanuel Rego, Giba, Giovane Gávio, José Loiola, Maurício Lima, Nalbert, Renan Dal Zotto, Ricardo Santos, Serginho e Zé Marco são os ex-atletas brasileiros presentes. Entre as mulheres, Adriana Behar, Ana Moser, Fernanda Venturini, Fofão, Jackie Silva, Larissa França, Sandra Pires e Shelda Bedê compõem a lista. Entre os técnicos e diretores, estão Bebeto de Freitas e Bernardinho e Carlos Arthur Nuzman.