Campeão olímpico Alison e o adeus em Copacabana: ‘tem história’

Bicampeão mundial e medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012, Alison tem outras conquistas na carreira, que será encerrada nesta semana, durante a etapa de Copacabana do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Neste domingo, durante o Elite 16 do Rio de Janeiro, no mesmo local, o astro brasileiro relembrou a conquista do ouro olímpico na Rio-2016, seu auge nas quadras, ao lado de Bruno Schmidt, e foi homenageado.

- Essa etapa foi escolhida a dedo, Rio de Janeiro, nove anos depois, essa areia tem história - contou, ao Lance!, Alison, de 39 anos.





Durante esses dias no Rio, o campeão olímpico - que é capixaba de Cachoeiro de Itapemirim -não conseguiu esconder a emoção:



- Vim para acompanhar o pessoal no Mundial, sei que as emoções estão afloradas. São muitas emoções, revendo muitos amigos, encontrando muitas histórias curtindo cada dia, como se fosse o último. Não o último porque vai acabar, estarei sempre presente. Mas os momentos, a adrenalina do jogo, estou curtindo cada momento.

Alison elogia momento do Brasil na modalidade

- O Brasil, no feminino, está de parabéns, e o masculino também, com Evandro e Arthur, que estão se mantendo entre os melhores, que é mais difícil do que ganhar uma etapa. O George também fez uma boa etapa - elogiou Alisson.



Neste domingo, às 18h, Thamela/Victoria e Carol/Rebecca fazem a final 100% brasileira nas areias de Copacabana. E o campeão olímpico de 2016 prevê um jogo bem parelho:



- A Thamela e a Vitória estão muito bem, a Carol jogando em casa, vai ser uma final bonita. Sinceramente? 2 a 1, com 16 a 14, com o Brasil ganhando (risos).





Programação do Elite 16 do Rio de Janeiro - Domingo (28/09)

15h - disputa de terceiro lugar masculina (Plavins/Fokerots x Boermans/De Groot)

16h - disputa de terceiro lugar feminina (Shaw/Cheng x Cannon/Kraft)

17h - final masculina (Cherif/Ahmed x Alayo/Diaz)

18h - final feminina (Thamela/Victoria x Carol/Rebecca)