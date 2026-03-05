menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Areia Games: confira as duplas que estarão no torneio de vôlei de praia

Competição reúne as principais atletas do mundo em Niterói, nos dias 21 e 22 de março

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/03/2026
10:30
Atualizado há 20 minutos
Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Newport Beach do Elite 16 (Foto: Volleyball World)
imagem cameraAtuais campeãs olímpicas, Duda/Ana Patrícia estão entre as duplas confirmadas (Foto: Volleyball World)
Três duplas brasileiras e outras três estrangeiras participam nos dias 21 e 22 de março do Areia Games, novo torneio de vôlei de praia que será realizado na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ). A primeira edição terá entrada gratuita e transmissão pela TV Globo e pelo Sportv.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre as representantes do Time Brasil, estão as atuais campeãs olímpicas, Duda/Ana Patrícia, e as duas duplas mais bem colocadas no ranking da modalidade, Carol Solberg/Rebecca e Thâmela/Vic.

Já o Time Mundo será representado pelas canadenses Melissa/Brandie, medalhistas de prata em Paris 2024; as letãs Tina/Anastasija, vencedoras do Campeonato Mundial de 2025; e as alemãs Müller/Tillmann, dupla número oito do mundo.

➡️ Gabi Guimarães se pronuncia após possível lesão: 'Fiquem tranquilos'

Anastasija (esquerda) e Tina (direita), da Letônia, conquistaram o Mundial em 2025 (Foto: Volleyball World)
Entenda o formato do Areia Games

A fase classificatória do campeonato de vôlei de praia acontecerá no sábado (21), após o "Jogo de Ouro" - duelo de exibição com as primeiras campeãs olímpicas, Jackie Silva e Sanda Pires, e as atuais, Duda e Ana Patrícia. O confronto de abertura do evento está marcado para às 13h.

Na primeira etapa, serão disputadas nove partidas entre os times Brasil e Mundo. Cada dupla brasileira enfrenta as três do naipe internacional, com a vitória valendo 1 ponto.

No domingo (22), serão quatro jogos a partir das 11h. O primeiro deles terá um formato inédito: as três duplas de cada lado jogarão em sistema de rodízio; a dupla que perder o ponto será substituída pela próxima da equipe. A vitória valerá 5 pontos.

Em seguida, a competição terá uma partida de quartetos, com a vitória valendo três pontos; a disputa de bronze, com as duplas que ficaram em segundo lugar na fase classificatória, também valendo três pontos; e a final, entre as melhores colocadas de cada grupo, que valerá 5 pontos. O time que somar mais pontos será o campeão do Areia Games.

