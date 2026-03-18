Zé Roberto diz que calendário internacional do vôlei prejudica planejamento de maternidade

O técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, criticou o novo formato do calendário internacional da modalidade. Com o Mundial passando a ser disputado a cada dois anos, não há janelas de pausa no ciclo olímpico, o que, na visão do treinador, prejudica especialmente as mulheres.

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Na experiência de Zé Roberto, que comanda a seleção feminina há mais de 20 anos, a pausa no ano pós-olímpico é crucial no planejamento das atletas que desejam viver a maternidade e retornar ao alto rendimento. O treinador discutiu o tema na última terça-feira (17), durante o III Fórum Mulher no Esporte, realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em Brasília.

— Era um ano bastante interessante, onde tudo era o recomeço ou o começo de tudo, mas agora liga-se uma coisa na outra. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer entregar resultado, mas a gente tem que pensar também no ser humano. Você perde jogadoras nesse período muito importante - avaliou.

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O calendário do ciclo olímpico até os Jogos de Los Angeles começou com o Mundial na Tailândia, em 2025. Em 2026, serão disputados os torneios continentais de seleções e, para 2027, está previsto o Mundial, que passa a ser chamado de Copa do Mundo. Além disso, a Liga das Nações (VNL) segue disputada anualmente.

— Acho que essa sistemática de competições deveria ser debatida novamente, para ajustar melhor o calendário e dar oportunidade a que isso acontecesse, para elas poderem optar em um ano mais sabático. Logicamente tem os patrocinadores, então é um quebra-cabeça difícil de ser ajustado, mas que tem que ser pensado, ano a ano - finalizou.

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José Roberto Guimarães durante o Fórum Mulher no Esporte, do COB (Foto: Wagner Araújo/ COB)

Seleção busca vaga olímpica em 2026

O primeiro compromisso da seleção brasileira em 2026 é a VNL, a partir do dia 3 de junho. Em setembro, o Brasil inicia a corrida pelos Jogos de Los Angeles com a disputa do Sul-Americano que, a partir de agora, garantirá uma vaga olímpica ao campeão continental.

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