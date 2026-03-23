Dupla número 3 do vôlei de praia mundial, Thâmela e Vic revelam estratégia para 2026: 'Ano mais calculado'

Após se estabelecerem no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Thâmela e Vic começam a temporada com um planejamento mais cuidadoso e detalhado visando a disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Esse foi um dos assuntos comentados pelas atletas em entrevista ao Lance!, no último sábado (21), durante o Areia Games.

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A dupla número 3 do mundo foi oficializada em junho de 2024 e entrou em ação logo após o fim das Olimpíadas de Paris. Em 2025, participou de todas as etapas dos circuitos Brasileiro e Mundial, além do Circuito Sul-Americano e do Campeonato Mundial, onde ficou em quarto lugar.

A sequência ininterrupta de competições pode ter sido desgastante, mas colocou Thâmela e Vic entre as duplas mais bem ranqueadas do vôlei de praia a nível mundial. Em maio do ano passado, com menos de um ano de parceria, elas já haviam alcançado a primeira colocação do ranking.

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Thâmela Coradello avaliou a estratégia adotada pela dupla quando foi formada e o que deve ser feito daqui em diante para seguir concorrendo à classificação para Los Angeles 2028.

— Quando a gente fechou o nosso time, abriu uma lacuna no ranking. A gente sabia que muitas das duplas que foram jogar as Olimpíadas de Paris não iriam terminar o ano. Foi o momento de aproveitar as oportunidades. A gente realmente jogou tudo que tinha pra jogar e conseguiu bons resultados, o que foi aumentando o nosso ranking. No ano passado, a gente entrou na mesma pegada. Acho que a gente jogou até demais, mas aproveitamos todos os torneios pra dar uma encorpada no time. Então, acho que foi importante pro crescimento do time jogar tudo, mas não é uma programação. Esse vai ser um ano mais calculado pra gente jogar os torneios certos, pra começar a corrida olímpica e alcançar os nossos objetivos.

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Thâmela ataca contra o bloqueio de Brandie, do Canadá, no Areia Games (Foto: Wallace Teixeira)

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A migração para o 'templo do vôlei'

O novo planejamento de Thâmela e Vic passa pela mudança de clube e, consequentemente, da base de treinamentos. Em 2026, a dupla foi anunciada pelo Sesc Botafogo e passou a treinar no Rio de Janeiro sob o comando de Rico de Freitas, técnico com experiência em Jogos Olímpicos e que comandou Ágatha e Bárbara Seixas na campanha da medalha de prata na Rio 2016.

Victória Lopes falou sobre a adaptação à "cidade maravilhosa" e a importância da evolução do estilo de jogo da dupla com o novo trabalho para fazer frente às adversárias.

— A gente tá com uma comissão nova, acabamos de nos mudar pro Rio, o que atrasou um pouco o começo da nossa pré-temporada. Então, a gente tá treinando coisas novas. Jogando contra esses times, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, porque o nível é muito alto.

Vic Lopes em ação no Areia Games (Foto: Wallace Teixeira)

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Thâmela e Vic no Areia Games

Após darem início à temporada de 2026 nas etapas dos circuitos Brasileiro e Mundial de João Pessoa (PB), Thâmela e Vic participaram do Areia Games, em Niterói (RJ), no último fim de semana. Representando o Time Brasil, as jogadoras foram campeãs ao lado de Carol Solberg/Rebecca e Duda/Ana Patrícia, vencendo o Time Mundo por 13 a 12 no placar geral.

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