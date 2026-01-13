No Sesc Botafogo, Thâmela e Vic migram para o 'templo do vôlei' de olho no topo

O sol forte do Rio de Janeiro na manhã de janeiro foi a moldura para o início de uma nova etapa na carreira da dupla Thâmela e Vic. Elas realizaram o primeiro treino oficial pelo Sesc Botafogo Praia, seu novo clube. A mudança para a "cidade maravilhosa" é um passo que acreditam ser importante para dar mais um passo para se consolidar no topo do vôlei de praia mundial, depois do bom início do time, que já conquistou pódios em etapas mundiais e chegou à semifinal do Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O principal foco de Thâmela e Vic, claro, são as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. Para chegar ao objetivo, contam agora com o comando de Rico de Freitas, um técnico com passagens olímpicas, incluindo as medalhas de prata na Rio 2016, com Ágatha e Bárbara, e em Paris 2024,com Melissa e Brandie (Canadá).



— Recebemos uma proposta excelente do Sesc Botafogo Praia e enxergamos a oportunidade de realizar um trabalho incrível sob o comando do técnico Rico e de toda a comissão. Ficamos muito animadas para aproveitar essa estrutura, pois sabíamos que teríamos todo o suporte necessário para buscar nosso maior objetivo — contou Vic.

➡️ Jackie Silva se prepara para partida com Duda e Ana Patrícia; confira detalhes

➡️ Protagonista dentro e fora de quadra, Carol Solberg teve 2025 intenso

continua após a publicidade

No primeiro treino comandado por Rico, o foco foi o refinamento do sistema defensivo e a transição para o ataque, marcas registradas do seu trabalho e peças-chave no planejamento de longo prazo que mira os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Ligação com o Botafogo

Rico de Freitas será mais do que apenas o técnico do time. Ele fará a ligação dos times de vôlei de praia com a história do Botafogo. Afinal, seu sobrenome se confunde com a história do clube: ele é filho de Bebeto de Freitas.

continua após a publicidade

Bebeto, ídolo eterno do Botafogo e mentor da "Geração de Prata" de 1984, foi o homem que revolucionou a gestão e a tática do vôlei brasileiro. Agora, Rico transporta esse "DNA vencedor" e a conexão emocional com o Alvinegro para lapidar Thâmela e Vic dentro do projeto Sesc Botafogo Praia.

Técnicos Rico de Freitas e Ednilson Costa Júnior (Foto: Vitória Antunes)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial