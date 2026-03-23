Bronze no Areia Games, Ana Patrícia valoriza 'clima leve' entre as duplas brasileiras

O Areia Games, torneio inédito de vôlei de praia, proporcionou diferentes formatos de partida às equipes participantes, divididas entre Time Brasil e Time Mundo. Normalmente em lados opostos da quadra, as duplas experimentaram jogar juntas, tanto na rodízio de duplas quanto na partida de quartetos. E, para Ana Patrícia, que terminou com a medalha de bronze ao lado de Duda, o modelo foi muito positivo.

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— Foi muito bom, um ótimo momento para a gente descontrair. Mesmo que representando o mesmo país, a gente briga por vagas na corrida olímpica. Então, esse formato foi ótimo para enxergar as meninas de outra forma, em um clima leve, e não tenso como normalmente é. Foi muito gostoso ver todo mundo unido pelo mesmo objetivo.

No torneio amistoso disputado na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), o Time Brasil saiu derrotado no rodízio de duplas, mas venceu a partida de quartetos. Já na disputa de duplas, Ana Patrícia e Duda ficaram com a prata, e Carol Solberg e Rebecca, com o bronze. Os resultados fizeram a equipe verde-amarela protagonizar uma virada sobre a internacional e se consagrar campeã do Areia Games no placar geral de 13 a 12. Para Ana Patrícia, a vitória de virada teve um sabor ainda mais especial.

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— De virada é mais gostoso. Elas (duplas do Time Mundo) estavam tirando foto do telão e comemorando quando estavam na frente. Então, isso ficou engasgado e nos motivou. É na esportiva, mas sempre tem a vontade ganhar. É um momento de descontração, mas todo mundo com sangue nos olhos — completou Ana Patrícia, com bom humor.

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Ana Patrícia e Duda em ação no Areia Games (Foto: Wallace Teixeira)

Veja as duplas participantes do Areia Games

Time Brasil:

Duda e Ana Patrícia Carol Solberg e Rebecca Thâmela e Victoria

Time Mundo:

Melissa e Brandie (Canadá - atuais vice-campeãs olímpicas) Tina Graudina e Anastasija (Letônia) Müller e Tillman (Alemanha)

O retorno da dupla de ouro e a corrida rumo a LA28

De volta às quadras em 2026, Duda e Ana Patrícia estiveram em João Pessoa (PB) para a disputa de etapas dos circuitos Brasileiro e Mundial. No torneio nacional, elas foram eliminadas nas oitavas para Bárbara/Dayane, enquanto no Elite 16 a dupla ficou com a medalha de prata após derrota na decisão para Cruz/Brasher, dos Estados Unidos.

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A dupla medalhista de ouro do vôlei de praia estava fora das competições desde novembro do ano passado, quando uma crise de ansiedade de Duda levou à desistência do Campeonato Mundial em Adelaide, na Austrália.

Atualmente, Duda e Ana Patrícia formam a dupla número 5 do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), um dos principais mecanismos de classificação para as Olimpíadas. Serão ofertadas via ranking 14 vagas em cada naipe para as duplas mais bem colocadas, respeitando o limite de quatro vagas por nacionalidade (duas por gênero).

Os outros campeonatos que funcionarão como classificatórios para os Jogos são os continentais de 2026 (cinco vagas para os campeões), Campeonato Mundial de 2027 (uma vaga para o campeão) e Pré-Olímpico de 2028 (três vagas). O Estados Unidos já possuem uma vaga assegurada nos dois naipes por serem o país-sede.

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Confira os resultados do Areia Games

Placar geral: Time Brasil 13 x 12 Time Mundo

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