Prêmio Lance!: a dupla Thâmela e Vic vence categoria 'Deu Show'

O vôlei de praia brasileiro tem novas donas do espetáculo. Thâmela e Vic foram as grandes vencedoras da categoria "Deu Show" do Prêmio Melhores do Lance!, um reflexo direto de um ano de afirmação e domínio técnico. A honraria celebra uma parceria que, em pouco tempo, deixou de ser uma aposta para se tornar a realidade número dois do mundo.

O ápice da performance ocorreu no Mundial de 2025. Com uma execução tática impecável, as brasileiras ditaram o ritmo da competição jogo após jogo. Embora tenham encerrado a participação em um duelo conterrâneo de alto nível contra Carol e Rebecca, o quarto lugar no Mundial apenas ratificou o status de líderes que ostentaram durante toda a temporada.

Do 23º lugar ao topo do mundo

A trajetória da dupla em 2025 assemelha-se a um salto de atletismo: explosivo e preciso. Ao iniciarem o ciclo na 23ª posição do ranking, poucos previam uma escalada tão veloz. O ponto de virada aconteceu em maio, quando, após o título na etapa de Saquarema do Beach Pro Tour e o vice-campeonato no Sul-Americano, Thâmela e Victória assumiram, pela primeira vez, a liderança do ranking mundial, sendo superadas apenas por Carol e Rebecca e terminando 2025 na segunda posição.

A consistência foi a marca registrada: das 12 etapas do Elite 16 disputadas, a dupla figurou no Top 5 em nove ocasiões. No cenário nacional, o aproveitamento foi igualmente avassalador, alcançando cinco finais em seis torneios disputados, com três troféus erguidos.

O "estalo" de uma parceria de elite

Embora jovens — 25 e 26 anos —, ambas carregam DNA vencedor. Thâmela já havia sentido o gosto do ouro no Elite 16 ao lado da veterana Talita Antunes, enquanto Vic ostenta no currículo títulos mundiais na base (Sub-19 e Sub-21) com Duda Lisboa.

A união atual nasceu sob a urgência do sonho olímpico. Formada em junho de 2024, a dupla precisou de apenas três dias de treino antes da estreia em Viena. O entrosamento "insano" não demorou a aparecer: o primeiro pódio veio em Hamburgo, seguido pelo título histórico em João Pessoa.

Hoje, Thâmela e Vic não apenas jogam juntas; elas dão o show que o torcedor brasileiro aprendeu a admirar, consolidando-se como o nome a ser batido no ciclo rumo ao próximo ouro.

Thâmela Vic nas semis do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball Word)

Mais "Prêmio Lance!"

O ano de 2025 está chegando ao fim, com isso, você ainda poderá eleger mais dos principais momentos do esporte olímpico do Prêmio Melhores do Lance!. A votação acontece através do canal do WhatsApp Lance! Olímpico. E agora são quatro categorias e muitos atletas disputando. Confira todos os indicados que ainda restam:

Momento superação

Ana Sátila (Canoagem): em um ano complicado, incluindo o rompimento com o Botafogo, a atleta conquistou duas medalhas no Mundial de Sydney;

Carol Solberg (Vôlei de praia): dupla com Rebecca, a atleta conquistou a sua primeira medalha em mundial de vôlei de praia aos 38 anos, após disputar a competição diversas vezes. No fim do ano, a dupla recém-formada terminou na liderança do ranking;

Charles do Bronx (MMA): nocauteado no UFC 317 por Ilia Topuria, o lutador brasileiro venceu o UFC Rio três meses depois, derrotando Mateusz Gamrot. O brasileiro deveria voltar aos ringues somente seis meses após a derrota para Topuria, mas se antecipou e foi ovacionado em massa no Rio;

Marcelle (Vôlei): convidada a treinar com a Seleção, a líbero se mostrou um grande destaque da equipe feminina quando foi convocada. De quarta opção, Marcelle se tornou titular absoluta.

Momento inusitado

Gambá na quadra do Osasco em set decisivo da semifinal do paulista de vôlei;

Lucas Pinheiro ganha Rena como premiação por vitória em etapa da Copa de Esqui;

Wanderlei e Popó fazem propaganda juntos após confusão no Spaten Fight Night.

Lance do ano

Caio Bonfim (Marcha atlética): largada do brasileiro que foi essencial para a conquista do ouro nos 20 km da marcha atlética;

Marcus d'Almeida (Tiro com arco): flechada responsável para a conquista da prata na Copa do Mundo da modalidade;

João Fonseca (Tênis): paralela de direita pra conquistar a maior vitória da carreira, contra o russo Andrey Rublev.

