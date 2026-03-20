Carol Solberg fala sobre punição após manifestação política: 'Continuo lutando pelo que acredito'

Nesta quinta-feira (19), a jogadora de vôlei de praia Carol Solberg comentou sobre a punição aplicada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) após ela comemorar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o Campeonato Mundial da modalidade, no ano passado. Por conta do episódio, a atleta de 38 anos e sua parceira, Rebecca, foram impedidas de participar da primeira etapa Elite 16 do Circuito Mundial de 2026, em João Pessoa (PB). O torneio foi disputado na última semana.

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— Eu não concordei, obviamente. Recorri e não rolaram os meus pedidos. Acredito que a nossa voz (atletas) é muito importante. Eu acho que se posicionar, falar sobre o que você acredita, é sempre fundamental. Então, eu continuo lutando pelo que eu acredito. Não concordo com a minha punição, mas já paguei. Tá feito e passou. Óbvio que eu queria jogar em João Pessoa, mas tá em início de temporada. Tem várias competições pela frente — esclareceu Carol.

Relembre a fala polêmica de Carol Solberg

Carol Solberg em ação na disputa pelo bronze do Campeonato Mundial (Foto: Divulgação/Volleyball World)

➡️ Punição a Carol Solberg revive debate sobre estratégias de posicionamento político no esporte

Conhecida como uma das personalidades do esporte mais engajadas politicamente, Carol Solberg voltou a se posicionar publicamente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em Adelaide, na Austrália, logo depois de conquistar a medalha de bronze do Campeonato Mundial, em novembro de 2025.

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— Este é um dia incrível para mim e para o mundo. Ontem, no Brasil, colocamos na prisão o pior presidente da nossa história. Bolsonaro está na prisão e é muito importante que celebremos. Tenho muito orgulho desta bandeira agora; eu jamais poderia acreditar que teríamos um presidente assim. Temos que celebrar! Vamos comemorar Bolsonaro na cadeia, galera, é muito bom! - disse a atleta na ocasião, em entrevista pós-jogo.

A jogadora foi autuada com base no artigo 8.3 do Regulamento Disciplinar da FIVB, que pune "qualquer conduta antiesportiva que viole princípios de respeito e jogo limpo, incluindo comportamentos que tragam descrédito ao vôlei ou à entidade".

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Suspensas da etapa de abertura da temporada do Circuito Mundial, Carol Solberg e Rebecca deixaram de somar pontos no ranking da FIVB, caindo da primeira para a segunda posição. Elas foram ultrapassadas pelas americanas Cruz e Brasher, campeãs na capital paraibana.

O ranking é um dos principais mecanismos de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Ao todo, serão ofertadas 14 vagas em cada naipe para as duplas mais bem colocadas, respeitando o limite de quatro vagas por nacionalidade (duas por gênero).

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Programação de Carol Solberg e Rebecca no Areia Games

➡️ Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio

Carol Solberg e Rebecca participam neste final de semana do Areia Games, torneio inédito de vôlei de praia que será realizado na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ). No sábado (21), a dupla número 2 do mundo encara Melissa/Brandie, do Canadá, às 14h; Tina/Anastasija, da Letônia, às 15h30; e Müller/Tillmann, da Alemanha, às 17h.

Se avançarem entre as duas primeiras colocadas do grupo do Brasil, que conta ainda com Duda/Ana Patrícia e Thâmela/Vic, as atuais campeãs do Circuito Mundial voltam à quadra no domingo (22) para a disputa de bronze, às 12h30, ou a final, às 13h30. Antes, haverá uma partida de duplas em sistema de rodízio, às 11h15, e outra de quartetos, às 12h, contra o Time Mundo.

O Areia Games terá entrada gratuita e transmissão da TV Globo (partida de rodízio de duplas), SporTV e VBTV (todos os jogos).

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