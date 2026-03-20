Finalistas olímpicas do vôlei de praia sonham com jogo de duplas mistas: 'Precisamos fazer acontecer'

Se Duda e Ana Patrícia já possuem um duelo de exibição marcado com Jackie Silva e Sandra Pires no Areia Games, onde cada uma vai jogar com a dupla da outra, Melissa e Brandie não querem ficar para trás. Nesta quinta-feira (19), durante a coletiva de imprensa do torneio que será disputado neste fim de semana na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), as vice-campeãs olímpicas responderam se topariam um desafio de duplas mistas com as algozes de Paris 2024.

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➡️ Ana Patrícia e Duda conquistam o ouro e encerram jejum de 28 anos do Brasil nas Olimpíadas

— Acho que seria um jogo bem difícil. Precisamos fazer acontecer — disse Melissa Humana-Paredes, com bom humor.

Pelo lado brasileiro, Ana Patrícia também se mostrou animada com a ideia e questionou se haveria espaço na agenda para encaixar mais esse confronto.

— Podia rolar, né? Já vamos colocar nessa grade aí. Não cabe, não? (risos) É muito difícil de imaginar. Assim como a Sandra comentou que só sabe jogar com a Jackie, eu acho também que só sei jogar com a Duda. Eu não consigo te dizer quem venceria, porque eu acho que ficaria tão bom quanto (o "Jogo de Ouro").

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Ana Patrícia disputará jogos em quatro formatos diferentes no Areia Games (Foto: Maurício Val)

➡️ Duda retorna ao vôlei de praia após pausa para cuidar da saúde mental: 'Vivendo um dia após o outro'

Final olímpica, discussão na rede e mudança para o Brasil marcam rivalidade do vôlei de praia

O ouro de Duda e Ana Patrícia nos Jogos Olímpicos de 2024 veio com a vitória de 2 sets a 1 sobre Melissa e Brandie, parciais de 26/24, 12/21 e 15/10. Além da disputa acirrada em quadra e a quebra de um jejum de 28 anos do Brasil sem o título olímpico, uma cena chamou a atenção de quem acompanhava a decisão e é lembrada até hoje.

No terceiro set, após um ataque errado de Melissa, Duda encarou Brandie e as duplas discutiram intensamente na rede. Depois que o segundo árbitro interveio, as jogadoras se acalmaram e Duda se dirigiu para o saque, momento em que o DJ da arena tocou a música "Imagine", de John Lennon, considerada um hino mundial da paz. O clima em seguida foi de descontração, com as próprias atletas rindo da situação.

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Ana Patrícia e Brandie 'batem boca' na rede durante a final do vôlei de praia em Paris 2024 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A revanche aconteceu no ano passado, na etapa Elite 16 do Circuito Mundial em Montreal, no Canadá. Jogando em casa, Melissa e Brandie superaram as brasileiras na semifinal por 2 sets a 0 e conquistaram um torneio juntas pela primeira vez.

Além disso, a dupla top 10 do mundo adotou o Rio de Janeiro como base e está treinando na Cidade Maravilhosa desde junho de 2025, sob o comando do técnico Rico de Freitas.

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Novo reencontro no Areia Games

➡️ Areia Games une grandes duplas do vôlei de praia mundial em Niterói; entenda o torneio

Duda/Ana Patrícia e Melissa/Brandie fazem o último confronto deste sábado (21) no Areia Games, às 17h30. O jogo é válido pela fase de grupos do torneio inédito de vôlei de praia.

Se terminarem entre as duas primeiras colocadas de suas chaves, as duplas voltam à quadra no domingo (22) para a disputa de bronze, às 12h30, ou a final, às 13h30. Antes, haverá uma partida de duplas em sistema de rodízio, às 11h15, e outra de quartetos, às 12h, entre os times Brasil e Mundo.

O Areia Games terá entrada gratuita e transmissão da TV Globo (partida de rodízio de duplas), SporTV e VBTV (todos os jogos).

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