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Saiba quando a Seleção Brasileira Masculina joga na Liga das Nações 2026

Equipe treinada por Bernardinho inicia a temporada em casa, em Brasília (DF)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/05/2026
19:15
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Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)
imagem cameraBernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)
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Enquanto no futebol o planeta conhece os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, no vôlei o Brasil já se prepara para seu primeiro compromisso de 2026. Em junho, a equipe tricampeã olímpica estreia na Liga das Nações, mais conhecida pelo nome em inglês, Volleyball Nations League (VNL).

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O torneio anual de seleções é realizado desde 2018, no lugar da antiga Liga Mundial. A competição é dividida em três semanas de fase classificatória em pontos corridos, cada uma com duas sedes diferentes, e uma fase final no formato mata-mata, com quartas, semifinal e final.

A Seleção Brasileira Masculina conquistou a Liga das Nações uma vez, em 2021. Na ocasião, o grupo era comandado pelo técnico Renan Dal Zotto e disputou todas as partidas na "bolha" de Rimini, na Itália, por conta da pandemia da Covid-19.

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Sob o comando de Bernardinho, que reassumiu a equipe em 2024, a Seleção Masculina vive um processo de reformulação e busca o bicampeonato da VNL. O Brasil disputará a primeira semana em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 14 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho a 2 de agosto.

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Agenda da Seleção Brasileira na Liga das Nações 2026

Seleção Brasileira de Vôlei Masculino em ação no Campeonato Mundial de 2025 (Foto: Volleyball World)
Em 2026, a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino disputa a Liga das Nações e o Sul-Americano (Foto: Volleyball World)

Semana 1: Brasil

  • Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

Semana 2: Eslovênia

  • Quarta-feira, dia 24 de junho (11h30) - Brasil x Ucrânia - SporTV e VBTV
  • Sexta-feira, dia 26 de junho (15h) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 27 de junho (15h30) - Brasil x Eslovênia - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 28 de junho (11h30) - Brasil x Canadá - SporTV e VBTV

Semana 3: Estados Unidos

  1. Quarta-feira, dia 15 de julho (18h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
  2. Quinta-feira, dia 16 de julho (22h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV
  3. Sexta-feira, dia 17 de julho (22h) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 19 de julho (14h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Veja os convocados da Seleção Brasileira

LEVANTADORES

  • Fernando Cachopa - Milano (ITA)
  • Gabriel Bieler - Suzano
  • Matheus Brasília - Sada Cruzeiro

OPOSTOS

  • Bryan - Guarulhos
  • Darlan - Verona (ITA)
  • Oppenkoski - Sada Cruzeiro
  • Samuel (convidado) - Minas

PONTEIROS

  • Adriano - Campinas
  • Arthur Bento - Modena (ITA)
  • Douglas Souza - Sada Cruzeiro
  • Honorato - Slepsk Suwalki (POL)
  • Leo Lukas (convidado) - Minas
  • Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)
  • Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)
  • Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube
  • Robert (convidado) - Suzano

CENTRAIS

  • Barreto - Sesi Bauru
  • Flávio - Trentino (ITA)
  • Guilherme Voss - Tours (FRA)
  • Judson - Campinas
  • Matheus Pinta - Campinas
  • Thiery - Sesi Bauru

LÍBEROS

  • Douglas Pureza - Sesi Bauru
  • Maique - Guarulhos

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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