Saiba quando a Seleção Brasileira Masculina joga na Liga das Nações 2026
Equipe treinada por Bernardinho inicia a temporada em casa, em Brasília (DF)
- Matéria
- Mais Notícias
Enquanto no futebol o planeta conhece os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, no vôlei o Brasil já se prepara para seu primeiro compromisso de 2026. Em junho, a equipe tricampeã olímpica estreia na Liga das Nações, mais conhecida pelo nome em inglês, Volleyball Nations League (VNL).
Relacionadas
➡️ Convocação de Douglas Souza para Seleção Brasileira é acerto; análise
O torneio anual de seleções é realizado desde 2018, no lugar da antiga Liga Mundial. A competição é dividida em três semanas de fase classificatória em pontos corridos, cada uma com duas sedes diferentes, e uma fase final no formato mata-mata, com quartas, semifinal e final.
A Seleção Brasileira Masculina conquistou a Liga das Nações uma vez, em 2021. Na ocasião, o grupo era comandado pelo técnico Renan Dal Zotto e disputou todas as partidas na "bolha" de Rimini, na Itália, por conta da pandemia da Covid-19.
Sob o comando de Bernardinho, que reassumiu a equipe em 2024, a Seleção Masculina vive um processo de reformulação e busca o bicampeonato da VNL. O Brasil disputará a primeira semana em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 14 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho a 2 de agosto.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Agenda da Seleção Brasileira na Liga das Nações 2026
Semana 1: Brasil
- Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV
- Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV
Semana 2: Eslovênia
- Quarta-feira, dia 24 de junho (11h30) - Brasil x Ucrânia - SporTV e VBTV
- Sexta-feira, dia 26 de junho (15h) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 27 de junho (15h30) - Brasil x Eslovênia - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 28 de junho (11h30) - Brasil x Canadá - SporTV e VBTV
Semana 3: Estados Unidos
- Quarta-feira, dia 15 de julho (18h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
- Quinta-feira, dia 16 de julho (22h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV
- Sexta-feira, dia 17 de julho (22h) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 19 de julho (14h) - Brasil x China - SporTV e VBTV
Veja os convocados da Seleção Brasileira
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa - Milano (ITA)
- Gabriel Bieler - Suzano
- Matheus Brasília - Sada Cruzeiro
OPOSTOS
- Bryan - Guarulhos
- Darlan - Verona (ITA)
- Oppenkoski - Sada Cruzeiro
- Samuel (convidado) - Minas
PONTEIROS
- Adriano - Campinas
- Arthur Bento - Modena (ITA)
- Douglas Souza - Sada Cruzeiro
- Honorato - Slepsk Suwalki (POL)
- Leo Lukas (convidado) - Minas
- Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)
- Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)
- Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube
- Robert (convidado) - Suzano
CENTRAIS
- Barreto - Sesi Bauru
- Flávio - Trentino (ITA)
- Guilherme Voss - Tours (FRA)
- Judson - Campinas
- Matheus Pinta - Campinas
- Thiery - Sesi Bauru
LÍBEROS
- Douglas Pureza - Sesi Bauru
- Maique - Guarulhos
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias