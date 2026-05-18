Saiba quando a Seleção Brasileira Masculina joga na Liga das Nações 2026

Enquanto no futebol o planeta conhece os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, no vôlei o Brasil já se prepara para seu primeiro compromisso de 2026. Em junho, a equipe tricampeã olímpica estreia na Liga das Nações, mais conhecida pelo nome em inglês, Volleyball Nations League (VNL).

continua após a publicidade

➡️ Convocação de Douglas Souza para Seleção Brasileira é acerto; análise

O torneio anual de seleções é realizado desde 2018, no lugar da antiga Liga Mundial. A competição é dividida em três semanas de fase classificatória em pontos corridos, cada uma com duas sedes diferentes, e uma fase final no formato mata-mata, com quartas, semifinal e final.

A Seleção Brasileira Masculina conquistou a Liga das Nações uma vez, em 2021. Na ocasião, o grupo era comandado pelo técnico Renan Dal Zotto e disputou todas as partidas na "bolha" de Rimini, na Itália, por conta da pandemia da Covid-19.

continua após a publicidade

Sob o comando de Bernardinho, que reassumiu a equipe em 2024, a Seleção Masculina vive um processo de reformulação e busca o bicampeonato da VNL. O Brasil disputará a primeira semana em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 14 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho a 2 de agosto.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Agenda da Seleção Brasileira na Liga das Nações 2026

Em 2026, a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino disputa a Liga das Nações e o Sul-Americano (Foto: Volleyball World)

Semana 1: Brasil

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

Semana 2: Eslovênia

Quarta-feira, dia 24 de junho (11h30) - Brasil x Ucrânia - SporTV e VBTV

Sexta-feira, dia 26 de junho (15h) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Sábado, dia 27 de junho (15h30) - Brasil x Eslovênia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 28 de junho (11h30) - Brasil x Canadá - SporTV e VBTV

Semana 3: Estados Unidos

Quarta-feira, dia 15 de julho (18h) - Brasil x França - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 16 de julho (22h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV Sexta-feira, dia 17 de julho (22h) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV Domingo, dia 19 de julho (14h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Veja os convocados da Seleção Brasileira

LEVANTADORES

Fernando Cachopa - Milano (ITA)

Gabriel Bieler - Suzano

Matheus Brasília - Sada Cruzeiro

OPOSTOS

Bryan - Guarulhos

Darlan - Verona (ITA)

Oppenkoski - Sada Cruzeiro

Samuel (convidado) - Minas

PONTEIROS

Adriano - Campinas

Arthur Bento - Modena (ITA)

Douglas Souza - Sada Cruzeiro

Honorato - Slepsk Suwalki (POL)

Leo Lukas (convidado) - Minas

Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)

Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)

Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube

Robert (convidado) - Suzano

CENTRAIS

Barreto - Sesi Bauru

Flávio - Trentino (ITA)

Guilherme Voss - Tours (FRA)

Judson - Campinas

Matheus Pinta - Campinas

Thiery - Sesi Bauru

LÍBEROS

Douglas Pureza - Sesi Bauru

Maique - Guarulhos

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.