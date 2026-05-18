Convocação de Douglas Souza para Seleção Brasileira é acerto; análise
Campeão olímpico volta para ajudar a resolver problema crônico
- Matéria
- Mais Notícias
Douglas Souza pegou o telefone e ligou para Bernardinho. Mandou um "alô, sumido" e deixou claro que estava disposto a "reatar" com a seleção masculina de vôlei. A boa relação construída durante muitos anos ajudou o técnico a dizer sim para a convocação. O pano de fundo para que essa construção, porém, está ligado à dor de cabeça crônica na seleção desde as Olimpíadas de Paris: ponteiros que tragam tranquilidade ao time. E, nesse cenário, faz todo sentido apostar na volta do campeão olímpico de 2016.
Em Tóquio, o Brasil foi para as Olimpíadas com a discussão de quem deveriam ser os ponteiros titulares. Lucarelli e Leal foram os escolhidos, mas Douglas, melhor da posição do Mundial de 2018, merecia ter tido mais tempo em quadra. Maurício Borges, outro campeão na Rio-16, era o ponteiro experiente, com excelente fundo de quadra. O quarto lugar não doeu apenas pelo que o time poderia entregar, mas também porque pôs fim ao "quarteto mágico".
Relacionadas
Douglas pediu dispensa. Leal e Lucarelli ainda foram até Paris, mas sem as mesmas atuações de antes. Enquanto Renan Dal Zotto era o técnico, testou vários jovens, sem conseguir efetivar de fato nenhum nome. Bernardo assumiu às vésperas dos Jogos da França e ainda tentou a volta de Maurício Borges, mas as lesões e a idade não permitiram a sequência. A dificuldade na posição era tão nítida, que o treinador optou por levar Honorato como 13º jogador, fechando com cinco pontas (Lukas Bergmann e Adriano foram os outros escolhidos).
No Mundial do ano passado, Arthur Bento, destaque em todas as categorias de base, assumiu a titularidade e foi bem. A eliminação prematura, numa mistura de azar (duas vitórias em três jogos, com eliminação por saldo de sets) e tragédia (a mãe de Bernardinho faleceu no dia do jogo que eliminou a seleção), impediu que se pudesse avaliar até onde a dupla Arthur-Lucarelli funcionaria.
O fato é que Arthur Bento (21 anos), Adriano (24) e Lukas Bergmann (22) são o futuro já presente da seleção. Todos vêm se destacando e prometem crescer com mais chances. Mas, para isso, precisam de um ambiente estruturado e com veteranos que puxem a responsabilidade. E aí que entra Douglas.
➡️ Ingressos para a Liga das Nações em Brasília estão à venda; veja detalhes
Ele não chega como unanimidade, e sabe disso. Fez uma Superliga boa, mas longe do seu melhor. É um jogador com muita rodagem, que conquistou títulos, e, principalmente, que segurou o rojão em 2018, quando Lucarelli estava machucado e Leal ainda não tinha se naturalizado. Lucarelli está com 36 anos. Em Los Angeles, terá 38. É preciso balancear a quantidade de jogos para não correr o risco de "estourar".
Se conseguir chegar perto do seu melhor, Douglas irá contribuir muito para a seleção não só em quadra, mas também colaborando para o crescimento dos mais jovens. Se não conseguir, tudo bem. A hora de tentar era agora, com uma Liga das Nações cheia de jogos e um sul-americano na sequência. O "prejuízo" seria quase nulo. Mas o ganho pode ser grande. Um acerto de Bernardinho e da comissão técnica.
Confira a lista de Bernardinho até agora
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa - Milano (ITA)
- Gabriel Bieler - Suzano
- Matheus Brasília - Sada Cruzeiro
OPOSTOS
- Bryan - Guarulhos
- Darlan - Verona (ITA)
- Oppenkoski - Sada Cruzeiro
- Samuel (convidado) - Minas
PONTEIROS
- Adriano - Campinas
- Arthur Bento - Modena (ITA)
- Douglas Souza - Sada Cruzeiro
- Honorato - Slepsk Suwalki (POL)
- Leo Lukas (convidado) - Minas
- Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)
- Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)
- Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube
- Robert (convidado) - Suzano
CENTRAIS
- Barreto - Sesi Bauru
- Flávio - Trentino (ITA)
- Guilherme Voss - Tours (FRA)
- Judson - Campinas
- Matheus Pinta - Campinas
- Thiery - Sesi Bauru
LÍBEROS
- Douglas Pureza - Sesi Bauru
- Maique - Guarulhos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Com Douglas Souza, seleção se prepara para a VNL; veja calendário
O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 14 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho a 2 de agosto.
Jogos da Seleção Masculina na Semana 1 da Liga das Nações, em Brasília
- Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV
- Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias