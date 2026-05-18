Convocação de Douglas Souza para Seleção Brasileira é acerto; análise

Douglas Souza pegou o telefone e ligou para Bernardinho. Mandou um "alô, sumido" e deixou claro que estava disposto a "reatar" com a seleção masculina de vôlei. A boa relação construída durante muitos anos ajudou o técnico a dizer sim para a convocação. O pano de fundo para que essa construção, porém, está ligado à dor de cabeça crônica na seleção desde as Olimpíadas de Paris: ponteiros que tragam tranquilidade ao time. E, nesse cenário, faz todo sentido apostar na volta do campeão olímpico de 2016.



Em Tóquio, o Brasil foi para as Olimpíadas com a discussão de quem deveriam ser os ponteiros titulares. Lucarelli e Leal foram os escolhidos, mas Douglas, melhor da posição do Mundial de 2018, merecia ter tido mais tempo em quadra. Maurício Borges, outro campeão na Rio-16, era o ponteiro experiente, com excelente fundo de quadra. O quarto lugar não doeu apenas pelo que o time poderia entregar, mas também porque pôs fim ao "quarteto mágico".

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Douglas Souza em ação nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 (Foto: YURI CORTEZ/AFP)

Douglas pediu dispensa. Leal e Lucarelli ainda foram até Paris, mas sem as mesmas atuações de antes. Enquanto Renan Dal Zotto era o técnico, testou vários jovens, sem conseguir efetivar de fato nenhum nome. Bernardo assumiu às vésperas dos Jogos da França e ainda tentou a volta de Maurício Borges, mas as lesões e a idade não permitiram a sequência. A dificuldade na posição era tão nítida, que o treinador optou por levar Honorato como 13º jogador, fechando com cinco pontas (Lukas Bergmann e Adriano foram os outros escolhidos).



No Mundial do ano passado, Arthur Bento, destaque em todas as categorias de base, assumiu a titularidade e foi bem. A eliminação prematura, numa mistura de azar (duas vitórias em três jogos, com eliminação por saldo de sets) e tragédia (a mãe de Bernardinho faleceu no dia do jogo que eliminou a seleção), impediu que se pudesse avaliar até onde a dupla Arthur-Lucarelli funcionaria.

O fato é que Arthur Bento (21 anos), Adriano (24) e Lukas Bergmann (22) são o futuro já presente da seleção. Todos vêm se destacando e prometem crescer com mais chances. Mas, para isso, precisam de um ambiente estruturado e com veteranos que puxem a responsabilidade. E aí que entra Douglas.

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Ele não chega como unanimidade, e sabe disso. Fez uma Superliga boa, mas longe do seu melhor. É um jogador com muita rodagem, que conquistou títulos, e, principalmente, que segurou o rojão em 2018, quando Lucarelli estava machucado e Leal ainda não tinha se naturalizado. Lucarelli está com 36 anos. Em Los Angeles, terá 38. É preciso balancear a quantidade de jogos para não correr o risco de "estourar".

Se conseguir chegar perto do seu melhor, Douglas irá contribuir muito para a seleção não só em quadra, mas também colaborando para o crescimento dos mais jovens. Se não conseguir, tudo bem. A hora de tentar era agora, com uma Liga das Nações cheia de jogos e um sul-americano na sequência. O "prejuízo" seria quase nulo. Mas o ganho pode ser grande. Um acerto de Bernardinho e da comissão técnica.

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Confira a lista de Bernardinho até agora

LEVANTADORES

Fernando Cachopa - Milano (ITA)

Gabriel Bieler - Suzano

Matheus Brasília - Sada Cruzeiro

OPOSTOS

Bryan - Guarulhos

Darlan - Verona (ITA)

Oppenkoski - Sada Cruzeiro

Samuel (convidado) - Minas

PONTEIROS

Adriano - Campinas

Arthur Bento - Modena (ITA)

Douglas Souza - Sada Cruzeiro

Honorato - Slepsk Suwalki (POL)

Leo Lukas (convidado) - Minas

Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)

Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)

Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube

Robert (convidado) - Suzano

CENTRAIS

Barreto - Sesi Bauru

Flávio - Trentino (ITA)

Guilherme Voss - Tours (FRA)

Judson - Campinas

Matheus Pinta - Campinas

Thiery - Sesi Bauru

LÍBEROS

Douglas Pureza - Sesi Bauru

Maique - Guarulhos

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Com Douglas Souza, seleção se prepara para a VNL; veja calendário

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 14 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho a 2 de agosto.

Jogos da Seleção Masculina na Semana 1 da Liga das Nações, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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