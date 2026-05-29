Todo cuidado é pouco para Ana Cristina no retorno à Seleção Brasileira Feminina de Vôlei após a segunda cirurgia no menisco. Aos 22 anos, a ponteira já enfrentou duas lesões do mesmo tipo, uma em cada joelho. A última, na perna esquerda, tirou-a das quadras por cinco meses, fazendo-a perder a reta final da Liga das Nações e o Campeonato Mundial no ano passado. Em entrevista ao Lance!, a jogadora revelou que ainda convive com dores, mas está se preparando para servir ao Brasil em sua melhor forma.

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— Hoje eu considero estar bem melhor, mas ainda sinto algumas dores. Comecei aqui na Seleção de uma maneira mais cuidadosa, aos poucos, mas já estou me preparando para ficar 100% pronta para poder jogar e ajudar meu time da melhor maneira que eu puder.

Para Ana Cristina, o processo de recuperação da segunda cirurgia foi mais doloroso e complexo em relação à primeira, de 2023, no joelho direito. Por isso, além do acompanhamento médico que teve por parte dos staffs do Fenerbahçe e da Seleção, a jovem ponteira decidiu buscar ajuda profissional particular e contratou um preparador físico e um fisioterapeuta próprios.

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— Foi um pouco mais complicada a cirurgia, demorou um pouco mais. A recuperação também, o processo anti-inflamatório foi maior. Mesmo tendo parado de sentir a dor da cirurgia, ao longo desse processo de ganhar massa de novo, eu senti muitas dores. Dificultou até mesmo no tempo de volta, o que eu já esperava por conta da complexidade que foi a cirurgia. O clube me ajudou bastante, mas tive que procurar ajuda de profissionais por fora. Tenho preparador físico e fisioterapeuta para mim, e eles me ajudaram muito para que eu pudesse chegar bem no final da temporada.

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Duas vezes medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Ana Cristina voltou a jogar em dezembro de 2025 e participou de 30 partidas em 2025/26 pelo Fenerbahçe, sendo campeã da Supercopa da Turquia e vice da Liga Turca. No campeonato nacional, ela marcou 180 pontos em 21 jogos. No momento, seu foco é recuperar a massa muscular da perna esquerda e realizar trabalhos preventivos para evitar futuras contusões.

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— Antes mesmo da lesão, a gente já fazia muitos trabalhos preventivos. Minha perna esquerda ainda não está tão forte quanto a direita, então a gente foca bastante em recuperar a qualidade do músculo para que as dores diminuam e, assim, eu possa performar ainda mais e me sentir melhor. Mas, com certeza, sempre tem trabalhos e mais trabalhos para a gente poder fortalecer e também prevenir outras lesões.

Ana Cristina aprendeu da pior forma possível que a rotina de um atleta de alta performance é feita de desconforto constante, mas nem por isso abandonou o processo de recuperação, que seguirá na Seleção Brasileira e em seu time, na Turquia. O objetivo é minimizar as dores, que já estão controladas.

— Eu costumo dizer que atleta não fica sem dor. Acho que estou nessa fase de aprender a lidar com a dor, de entender o que é normal, o que tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui eles estão sendo bem cautelosos nesse sentido. Por enquanto eu sinto algumas dores, mas está sob controle. A gente tem cuidado bastante para que eu possa continuar esse processo na Seleção, posteriormente no clube também, sem dores.

Ana Cristina utiliza compressa de gelo no joelho operado (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

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Zé Roberto avalia condições de Ana Cristina

O técnico José Roberto Guimarães também destacou a necessidade de tomar precauções no retorno de Ana Cristina à Seleção Brasileira, seja na esfera médica ou esportiva, mas reconhece a evolução física e técnica da convocada, que já treina normalmente com o restante do grupo. O treinador não confirmou se ela será relacionada para a primeira semana da Liga das Nações, em Brasília.

— A Ana Cristina teve essa contusão, depois se recuperou na Turquia. Não jogou tanto esse ano, ficou fora do time, mas o importante é o nível do campeonato que ela está participando. Agora, estamos tentando recuperá-la totalmente, e nisso temos que tomar determinadas precauções, tanto na área médica quanto técnica, dentro dos treinamentos, mas ela está evoluindo — pontuou Zé Roberto.

Agenda da Seleção Feminina na primeira semana da VNL, em Brasília

José Roberto Guimarães em treino da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Divulgação/CBV)

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