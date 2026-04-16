Praia Clube bate Guarulhos e se garante na semifinal da Superliga Masculina

Na noite desta quinta-feira (16), o Praia Clube se classificou para a semifinal da Superliga Masculina 25/26 ao derrotar o Guarulhos por 3 sets a 0, sem dificuldades, com parciais de 25/20, 25/21 e 25/20. Com o resultado, a equipe do Triângulo Mineiro fecha a série de quartas de final em 2 a 1.

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Maior pontuador da partida com 16 acertos, o oposto Franco, da equipe do Triângulo Mineiro, foi eleito melhor em quadra.

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O adversário do Praia Clube na próxima fase será o Campinas, segundo colocado na fase classificatória, que eliminou nas quartas o Monte Carmelo, com duas vitórias a zero na série melhor de três.

Como foi o jogo?

Franco, do Praia Clube, em ação nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Em um duelo de saques forçados, o Praia Clube cedeu sete pontos em erros ao adversário no fundamento apenas no primeiro set. Por outro lado, o time da casa aproveitou melhor os side-outs, com Resley acionando principalmente os ponteiros Lucas Lóh e Paulo Vinicios, responsáveis por sete e seis pontos da equipe, respectivamente, que fechou a parcial em 25 a 20.

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No início do segundo set, o Guarulhos chegou a abrir uma pequena vantagem de 3 a 0, que logo foi desperdiçada. Somado aos seis erros de saque do time paulista, o Praia melhorou no serviço e gerou possibilidades de contra-ataque. Assim, outros jogadores passaram a ser mais presentes ofensivamente. É o caso do oposto Franco e do central Isac, que, com quatro acertos cada, contribuíram para a vitória por 25 a 21.

O terceiro set, mais equilibrado, teve mais um lampejo do Guarulhos à frente no placar. Com três pontos seguidos, um de ataque e dois de saque, o central Álvaro deu esperanças aos visitantes. Porém, Franco tomou total controle da parcial, marcando nove pontos e participando ativamente do set que definiu a classificação para o Praia Clube.

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