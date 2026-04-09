Campinas sai atrás, mas vira sobre Monte Carmelo e avança à semifinal da Superliga

O Campinas é o primeiro time classificado para as semifinais da Superliga Masculina 25/26. Na noite desta quinta-feira (9), a equipe do interior paulista venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 1, parciais de 22/25, 26/24, 25/16 e 25/18, repetindo o placar do jogo 1 e fechando a série de quartas de final com duas vitórias a zero. A partida foi disputada no Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo (MG).

continua após a publicidade

➡️ Quartas da Superliga masculina 25/26 estão definidas; veja a agenda

Autor de 10 pontos (9 de ataque e 1 de bloqueio), o oposto Hisham, do Monte Carmelo, foi eleito o melhor do confronto. O atleta egípcio deixou a quadra no fim da segunda parcial, quando sofreu uma lesão no joelho direito. Já o maior pontuador do jogo foi o central Judson, do Campinas, com 18 acertos (15 de ataque e 3 de bloqueio).

Na próxima fase, o time campineiro encara o vencedor do duelo entre Praia Clube e Guarulhos. A equipe de Uberlândia levou a melhor no primeiro jogo por 3 sets a 0. O segundo será realizado nesta sexta-feira (10), às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Campeões olímpicos, Ricardo e Emanuel entram para Hall da Fama do COB

Como foi o jogo?

Campinas x Monte Carmelo pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

O Monte Carmelo aproveitou o fator casa como uma motivação extra e começou melhor na partida. Com boa distribuição de Cesinha, os mandantes trouxeram dificuldades para a marcação adversária. O oposto Hisham e o ponteiro Daniel Felipe, com cinco e quatro pontos, respectivamente, foram os destaques na virada de bola, enquanto o ponta Lucas Lima e o líbero Wallace fizeram parte da composição das jogadas. Já Campinas, com nove erros na parcial, só facilitou a vitória do time mineiro na primeira parcial.

Momento da lesão do oposto Hisham, do Monte Carmelo (Foto: Reprodução/SporTV)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A segunda parcial se encaminhava para um desfecho com enredo similar. Quando Monte Carmelo tinha o set point e a chance de abrir 2 a 0, Hisham sentiu uma intensa dor no joelho direito durante o movimento de ataque. O oposto egípcio não concluiu o golpe e foi ao chão, agonizando de dor. O jogador recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado de ambulância para o hospital, onde vai passar por exames. Segundo apurado pela reportagem do SporTV, a suspeita é de que tenha ocorrido uma ruptura no tendão do quadríceps.

continua após a publicidade

'Arma secreta' do saque de Campinas, Bandini entrou em quadra na reta final e explorou o momento de fragilidade do clube do Triângulo Mineiro para empatar o placar com um ace. Nas parciais seguintes, o time campineiro assumiu total controle do jogo, minimizando os erros e administrando vantagens confortáveis.

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável