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Evertton Araújo, do Flamengo, destaca sonho de defender a Seleção: 'Vai chegar a minha hora'

Volante assiste ao amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã

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João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
18:39
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O volante Evertton Araújo, do Flamengo, esteve no Maracanã neste domingo (31), mas dessa vez como torcedor da Seleção Brasileira. Um dia após ser titular na vitória por 3 a 0 do Rubro-Negro sobre o Coritiba, o jovem retornou ao estádio para assistir ao duelo entre Brasil e Panamá, que marca a despedida da equipe de Carlo Ancelotti de seu povo antes da viagem para os Estados Unidos. Em entrevista ao Lance!, o jogador destacou o sonho de um dia representar a Amarelinha.

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— Eu fico muito feliz de estar aqui para prestigiar os companheiros de equipe (Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá) e a Seleção Brasileira. Eu tenho o sonho de vestir essa camisa, mas acredito que está distante ainda. Estou trabalhando para isso e, se Deus quiser, vai chegar a minha hora — disse na sua chegada ao Estádio do Maracanã.

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O jogador do Flamengo também ressaltou a importância de dividir vestiário com jogadores acostumados a representar a Seleção Brasileira.

— É algo que motiva. São jogadores experientes, incríveis, que merecem vestir essa camisa. Eu aprendo sempre com eles: estou sempre de ouvidos abertos para colher o que eles sabem. Se Deus quiser, um dia chega a minha hora também — afirmou.

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Seleção é sonho, Flamengo é realidade

Enquanto sonha com uma chance de representar o seu país, Evertton Araújo celebra já estar realizando um sonho ao jogar com tanta frequência no Rubro-Negro. O volante tem sido titular frequentemente desde a chegada do técnico Leonardo Jardim.

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— É gratificante demais vestir a camisa do Flamengo, estar cada vez mais em campo. Eu falo que sou mais um torcedor dentro de campo. A cada lance, cada jogada, fico muito feliz de estar em campo representando o Flamengo. Estou muito feliz por isso — concluiu.

Comemoração de Evertton Araújo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Evertton Araújo comemora gol para o Flamengo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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