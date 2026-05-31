João Fonseca vira a chave para as oitavas de final de Roland Garros. Após vencer uma batalha épica de quase cinco horas contra Novak Djokovic, número 1 do Brasil volta à Quadra Philippe-Chatrier neste domingo (31), não antes de 15h15 (horário de Brasília), para enfrentar o norueguês Casper Ruud, 16º colocado no ranking mundial. A partida tem transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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O carioca de 19 anos chega a essa fase do Grand Slam francês depois de eliminar o sérvio e multicampeão Djokovic, atual número 4 do mundo, por 3 sets a 2, de virada, em jogo com 4h53min de duração. A campanha já é a melhor do tenista brasileiro em um torneio desse tipo.

Fonseca é também o primeiro brasileiro em 16 anos a alcançar as oitavas de Roland Garros. Além de Djoko, João passou pelo francês Luka Pavlovic (241º) por 3 sets a 0, na primeira rodada, e pelo croata Dino Prizmic (72º), também de virada, por 3 sets a 2, na segunda.

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Duas vezes vice de Roland Garros (2022, para o recordista de títulos Rafael Nadal, e 2023, para Djokovic), Casper Ruud também precisou virar o placar após estar perdendo por 2 sets a 0 para avançar às oitavas. A vítima foi o americano Tommy Paul, no que foi a 320ª vitória da carreira do norueguês em competições da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Nesta edição, o atleta de 27 anos e ex-número 2 do mundo (em 2022, seu melhor ranqueamento) ainda derrotou o russo Roman Safiullin (141º) por 3 sets a 2, na primeira rodada, e o sérvio Hamad Medjedovic (58º) por 3 sets a 0, na segunda.

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O vencedor do confronto encara Jakub Mensik (27º), da República Tcheca, ou Andrey Rublev (13º), da Rússia, nas quartas de final.

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🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

João Fonseca (BRA) x Casper Ruud (NOR) - Oitavas de final de Roland Garros 2026

📅 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, não antes de 15h15 (de Brasília)

📍 Local: Quadra Philippe-Chatrier, em Paris, na França

📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

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