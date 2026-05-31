Irmaõ de Igor Thiago fala sobre convocação e crava: 'É o cara do hexa'

A trajetória de Igor Thiago até o futebol de alto nível e a Seleção Brasileira é lembrada pela família como resultado de trabalho, resiliência e apoio constante. Às vésperas de uma Copa do Mundo, o atacante vive um dos melhores momentos da carreira, após passar por fases de adaptação e pressão no início da trajetória profissional.

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Em entrevista ao Lance!, Júnior, irmão do jogador, explicou que o suporte dado a Igor desde a infância foi fundamental para sua formação dentro e fora de campo.

— Cara, foi conselho, sabe? O Igor Thiago é um garoto muito ouvinte. Eu sempre dei conselho pra ele: vamos trabalhar bastante, vamos ter o pé no chão, porque com isso a gente vai conquistar. Foi com muita dificuldade, mas a gente chegou lá — afirmou.

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Questionado sobre o protagonismo do atacante na Seleção e se ele será "o cara do hexa", o irmão não escondeu a confiança no momento vivido por Igor. — Ah, com certeza — concluiu.

Igor Thiago (à esquerda) e Rayan (à direita) na chegada ao Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ele também lembrou o período em que o atacante atuou no Cruzeiro, em meio a uma fase difícil do clube, como um momento decisivo para o amadurecimento do atleta. Segundo Júnior, a ideia sempre foi transformar a pressão em aprendizado.

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— Ele chegou no Cruzeiro na pior fase, depois do rebaixamento, com o clube mal financeiramente e muita cobrança. Eu sempre dizia que ali era o lugar onde ele seria lapidado, onde ele ia aprender a lidar com a pressão. Era só continuar trabalhando — disse.

Para ele, a evolução do jogador é reflexo da persistência ao longo dos anos.

— Eu falava pra ele continuar acreditando, independentemente do cenário, porque as coisas iam dar certo. E ele foi acreditando nisso e deu certo — completou.

Hoje, com destaque na Premier League e presença na Seleção Brasileira às vésperas de uma Copa do Mundo, Igor Thiago vive um momento de consolidação na carreira, o que emociona a família.

— É sensacional. Isso é tudo que a gente sonhava, tudo que a gente almejava. Hoje ele está voando, com a cabeça muito boa, e a expectativa é de crescimento, de ascensão — afirmou Júnior.

Igor Thiago arrasta 'multidão' ao Maracanã

De longe, o jogador da Premier League foi quem mais levou familiares e amigos ao jogo de despedida da Seleção no Maracanã. Ao todo, 26 pessoas foram ao estádio vestidas com uma camisa em homenagem a Igor Thiago para vibrar e torcer pelo novato na lista de Ancelotti.

A presença numerosa reforçou o peso do momento vivido pelo atacante, cercado por apoio direto da família em uma das partidas mais simbólicas antes da Copa do Mundo. A expectativa agora é alta para a atuação do jogador, que chega embalado por boa fase e pela confiança crescente dentro da Seleção Brasileira.

Familiares e amigos de Igor Thiago acompanham ao amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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