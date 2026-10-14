Ariane, do Fluminense, leva lição para Superliga: 'Na porta'
Tricolor foi superado pelo Sesc RJ Flamengo na final do Carioca e mira estreia da Superliga na próxima terça (20)
O Fluminense ficou com o vice-campeonato do Campeonato Carioca feminino de vôlei após perder para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/23), nesta terça-feira (13), no Ginásio do Hebraica. Apesar do resultado negativo na decisão, a central Ariane destacou os pontos que a equipe precisa corrigir e ressaltou a importância de aproveitar o confronto como aprendizado para a Superliga.
Na visão da oposta, o Tricolor cometeu muitos erros durante a final e não conseguiu repetir a eficiência no saque, um dos principais fundamentos que haviam funcionado no Fla-Flu da fase classificatória, em que o time de Facundo Morando saiu vencedor por 3 sets a 1. Para Ariane, a dificuldade em dificultar a recepção adversária foi determinante para o resultado da final.
— Eu acho que, no jogo de hoje, a gente cometeu muitos erros. A gente não conseguiu agredir no saque como a gente agrediu no jogo passado, e eu acho que foi um diferencial do jogo passado para esse jogo.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Sem muito tempo para lamentar o vice, o Fluminense estreia na Superliga já na próxima terça-feira (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Londrina. Com o início da principal competição da temporada se aproximando, Ariane ressaltou que o momento é de identificar os erros e focar na preparação nos treinamentos.
— Agora é colocar a cabeça no lugar. A Superliga é um campeonato longo, a gente precisa realmente analisar tudo o que foi bom, o que deu certo, e aquilo que não deu certo a gente precisa estudar, trabalhar, continuar trabalhando. Dia 20 está aí, está batendo na porta. A gente acha que não, mas a Superliga já está batendo na porta. É continuar trabalhando, continuar treinando, continuar estudando, continuar progredindo, para que a gente possa cada dia mais evoluir e continuar nessa crescente, porque o nosso time está numa crescente muito boa.
➡️ Giovana analisa disputa por titularidade no Sesc Flamengo: 'Crescer'
Sesc Flamengo bate Fluminense e é campeão carioca
É campeão! Fora de casa, nesta terça-feira (13), o Sesc RJ Flamengo superou o Fluminense por 3 sets a 0 e levantou a taça do Campeonato Carioca feminino de vôlei pela 21ª vez. As parciais da decisão, disputadas no Ginásio do Hebraica, terminaram em 25/18, 25/21 e 25/23.
Potente no ataque e virando bolas importantes, Simone Lee foi peça-chave da vitória rubro-negra. Destaque também para Giovana, levantadora que começou o duelo como titular e organizou bem o setor ofensivo da equipe nos dois primeiros sets. Pelo lado tricolor, a central Gabi Martins mostrou boa eficiência nos ataques, principalmente "de china".
Tudo sobre
Vôlei
Vôlei: Osasco vence Sesi Bauru no golden set e é campeão paulistaHá 5 horas
Vôlei
Giovana analisa disputa por titularidade no Sesc Flamengo: 'Crescer'Há 7 horas
Vôlei
MVP do Carioca, Simone Lee exalta 'volta por cima' do Sesc FlamengoHá 7 horas
Vôlei
Veja os lances da vitória do Osasco na final do Paulista de vôleiHá 8 horas
Vôlei
Vôlei: Sesc Flamengo bate Fluminense e é campeão cariocaHá 9 horas
Vôlei
Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo na final do Carioca de vôleiHá 11 horas
Mais LANCE!