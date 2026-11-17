Mesmo com o objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027 pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco já começa a planejar a próxima temporada. Além das movimentações naturais do mercado, o Cruz-Maltino terá que se adequar às novas regras envolvendo o limite de jogadores estrangeiros nas competições nacionais.

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Atualmente, os clubes podem relacionar até nove atletas estrangeiros por partida. A partir de 2027, esse número cairá para oito, com reduções progressivas nos anos seguintes. A mudança exigirá um planejamento mais criterioso da diretoria vascaína, que conta com um elenco numeroso de jogadores de outras nacionalidades.

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Veja como ficará o limite:

2026: nove jogadores estrangeiros;

nove jogadores estrangeiros; 2027: oito jogadores estrangeiros;

oito jogadores estrangeiros; 2028: sete jogadores estrangeiros;

sete jogadores estrangeiros; 2029: seis jogadores estrangeiros;

seis jogadores estrangeiros; 2030: cinco jogadores estrangeiros.

O Vasco conta atualmente com 14 estrangeiros no elenco, considerando também jogadores que retornam de empréstimo. A tendência é que alguns nomes deixem o clube nesta janela de transferências. Confira a situação de cada um:

Carlos Cuesta (zagueiro)

Carlos Cuesta não permanece no Vasco para 2027. O zagueiro colombiano já retornou ao Galatasaray, da Turquia, onde iniciará o tratamento após passar por uma cirurgia. O defensor convive com um problema no quadril desde setembro de 2026, após uma partida contra o Grêmio. Durante sua passagem pelo Cruz-Maltino, alternou bons e maus momentos, mas as questões físicas acabaram comprometendo sua sequência na equipe.

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Carlos Cuesta comemora gol marcado em Olimpia x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Alan Saldivia (zagueiro)

A princípio, Saldivia permanece no Cruz-Maltino. A diretoria ainda não definiu se a contratação de um zagueiro pelo lado direito será prioridade na próxima janela. Atualmente, o uruguaio disputa posição com Gabriel Pereira, que não deixou uma boa impressão no compromisso pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. A tendência é que o Vasco inicie a temporada observando o setor e avalie a necessidade de buscar reforços no mercado.

Vitor Roque disputa a bola com Saldivia no triunfo do Palmeiras sobre o Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Puma Rodríguez (lateral-direito)

Artilheiro do Vasco em 2026 com dez gols, Puma tem prestígio interno e continua no clube. O uruguaio terá uma disputa pela titularidade com Paulo Henrique na lateral direita, mas conta com um trunfo importante: a versatilidade para atuar também como ponta e até na lateral esquerda. Além disso, é um dos jogadores há mais tempo no elenco e está bem ambientado ao clube.

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Puma comemora gol marcado pelo Vasco contra o Corinthians (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Santiago Sosa (volante)

Contratado na última janela, Sosa rapidamente assumiu a titularidade e correspondeu às expectativas. O argentino será um dos pilares do Vasco para 2027, especialmente nesta nova fase do clube com a investidora Almirante Participações S.A.

Sosa em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Juan Sforza (volante — retorno de empréstimo do Talleres)

Sforza retorna ao Vasco após período de empréstimo ao Talleres, da Argentina. Contratado junto ao Newell's Old Boys no início de 2024, chegou cercado de expectativa, mas não conseguiu se firmar no futebol brasileiro, tanto no Cruz-Maltino quanto no Juventude. O volante será reavaliado pela comissão técnica e pela diretoria. A partir dessa análise, o clube decidirá se ele será incorporado ao elenco principal ou novamente negociado.

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Sforza em campo pelo Talleres (Foto: Reprodução)

Alan Lescano (meia)

Assim como Sosa, Lescano deve ser um dos pilares da equipe na próxima temporada. O argentino se encaixou rapidamente no modelo de jogo de Pedro Emanuel e correspondeu às expectativas desde sua chegada.

Lescano comemora gol marcado em Vasco x Coritiba (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Johan Rojas (meia)

Apesar de ter sido relacionado para o último compromisso contra a Chapecoense, Rojas será devolvido ao Monterrey após o encerramento da temporada. O colombiano teve raros bons momentos, tanto que chegou a receber a camisa 10 após a saída de Philippe Coutinho, mas não conseguiu se firmar no futebol brasileiro.

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Johan Rojas comemora seu primeiro gol marcado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Benjamín Garré (meia — retorno de empréstimo)

Emprestado ao Aris, da Grécia, no início da temporada, Garré ainda tem futuro indefinido. O argentino não conseguiu se firmar no Vasco e deixou o clube em busca de mais oportunidades. Na equipe grega, registrou sete participações em gols, com quatro gols e três assistências. O Aris tem a possibilidade de exercer a opção de compra. Caso retorne ao Cruz-Maltino, porém, a tendência é que não seja aproveitado no elenco principal.

Garré comemora gol marcado pelo Aris (Foto: Reprodução)

Andrés Gómez (ponta)

Um dos destaques ofensivos do Vasco na temporada, Andrés Gómez terminou o ano em alta e despertou o interesse de clubes europeus. O colombiano já recebeu sondagens, mas a diretoria aguarda propostas oficiais para avaliar os valores envolvidos.

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Com a chegada de um novo investidor, o Cruz-Maltino tem maior capacidade financeira para negociar e buscar cifras consideradas ideais, sem a necessidade de aceitar a primeira oferta.

Andrés Gomez comemora gol do Vasco sobre o São Paulo na vitória de 2 a 1 do Cruz-Maltino no primeiro turno (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Nuno Moreira (ponta)

Depois de um ótimo 2025, Nuno Moreira teve uma queda considerável de rendimento nesta temporada. O português perdeu espaço, virou reserva e passou boa parte do segundo semestre sem entrar em campo. Internamente, o jogador ainda é visto como um atleta com valor de mercado. Por isso, uma negociação nesta janela é considerada possível.

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Nuno Moreira em ação pelo Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Marino (ponta)

Marino ganhou uma sobrevida na reta final da temporada. Contratado como um dos principais reforços da primeira janela de 2026, o colombiano não correspondeu às expectativas na maior parte do ano. As boas atuações nos últimos compromissos, porém, renovaram a confiança da diretoria no investimento realizado.

Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Loide Augusto (ponta)

Apesar de uma boa atuação, com direito a assistência contra a Chapecoense, Loide Augusto não deve permanecer no Vasco na próxima temporada. A diretoria acredita que o angolano possui mercado na Europa e trabalha para recuperar parte do investimento feito em sua contratação.

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Loide Augusto em campo na partida entre Chapecoense e Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Facundo Colidio (atacante)

Assim como os compatriotas Sosa e Lescano, Colidio se adaptou rapidamente ao Vasco e correspondeu às expectativas. O argentino segue como uma das principais peças ofensivas para 2027.

Colidio comemora o gol do Vasco sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Claudio Spinelli (centroavante)

Spinelli não deve continuar no Cruz-Maltino na próxima temporada. A diretoria busca um clube interessado em negociar ou receber o atacante por empréstimo.