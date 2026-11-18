O Vasco ganhou um concorrente na tentativa de contratar Cuiabano em definitivo. Emprestado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, até o fim da temporada, o lateral-esquerdo despertou o interesse de um clube da primeira divisão do futebol italiano, que já sinalizou a possibilidade de pagar os 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) previstos na opção de compra do contrato de empréstimo com o Gigante da Colina.

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Segundo apuração exclusiva do Lance!, representantes do departamento de scout da equipe italiana estarão presentes na partida entre Vasco e Internacional para observar o jogador de perto. O interesse surge em meio às negociações entre o Cruz-Maltino e o Nottingham Forest pela permanência do atleta em São Januário.

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O contrato de empréstimo prevê uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros, mas o Vasco tenta reduzir os valores da operação. Em uma primeira investida, a diretoria cruz-maltina apresentou uma proposta de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 43,4 milhões), além de possíveis bônus por metas. A oferta, no entanto, foi recusada pelo clube inglês.

Apesar da negativa, as conversas continuam. A avaliação é de que o Nottingham Forest pode aceitar uma quantia fixa inferior aos 10 milhões de euros, desde que os gatilhos previstos no acordo permitam que o valor total da transferência se aproxime da quantia inicialmente estabelecida.

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A concorrência, porém, não se limita ao futebol italiano. Clubes da própria Inglaterra também procuraram o Nottingham Forest para consultar a possibilidade de um empréstimo de Cuiabano para a sequência da temporada europeia. Essas equipes não são consideradas adversárias diretas do clube inglês.

Desejo de Cuiabano pode pesar a favor do Vasco

Apesar do interesse de equipes europeias, o desejo de Cuiabano é permanecer no Vasco. O lateral-esquerdo está adaptado ao clube e acredita que a continuidade no futebol brasileiro pode representar um caminho mais favorável para alcançar seu principal objetivo: a Seleção Brasileira.

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Esse posicionamento é visto como um fator importante nas negociações, embora a decisão sobre o futuro do jogador também dependa de um acordo financeiro com o Nottingham Forest.

Com o empréstimo próximo do fim, o Vasco busca avançar nas tratativas para garantir a permanência do lateral em definitivo.