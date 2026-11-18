Bastidores: Carlos Vinícius já estava nos planos do Vasco desde a última janela
Cruz-Maltino chegou a cogitar a contratação do atacante no meio do ano, mas esbarrou em questões regulamentares
O Vasco está próximo de acertar a contratação do centroavante Carlos Vinícius, que está em reta final de contrato com o Grêmio e deve chegar a São Januário sem custos de transferência ao fim da temporada. Segundo apuração do Lance!, o interesse cruz-maltino no jogador é antigo e já existia desde a janela de transferências do meio do ano.
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Na ocasião, o Vasco chegou a cogitar uma investida pelo atacante, mas esbarrou em impedimentos regulamentares. Carlos Vinícius já havia atingido o limite de partidas por um clube no Campeonato Brasileiro, disputado a sexta fase da Copa do Brasil pelo Grêmio e também participado dos playoffs da Copa Sul-Americana. Dessa forma, não poderia defender outra equipe nas competições naquela temporada.
Diante desse cenário, o Cruz-Maltino aguardou uma oportunidade para avançar nas conversas. Ao perceber as dificuldades do Grêmio para renovar o vínculo do centroavante, o Vasco procurou o estafe do jogador para negociar um pré-contrato, visando à chegada do atleta ao fim da temporada.
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Internamente, o Gigante da Colina acredita que contará com Carlos Vinícius independentemente do desfecho do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Assim, uma eventual permanência do clube gaúcho na Série A não é vista como um fator determinante para a conclusão do negócio.
O Vasco também avalia que o centroavante pode oferecer características diferentes das opções disponíveis no elenco. Brenner e Bruno Duarte têm previsão de permanência para 2027, mas apresentam atributos distintos. Por isso, a possível chegada de Carlos Vinícius é vista como uma oportunidade de ampliar as alternativas ofensivas da equipe.
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Carlos Vinícius chegou ao Grêmio em julho de 2025. Desde então, disputou 69 partidas, marcou 35 gols e distribuiu três assistências pelo clube gaúcho.
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