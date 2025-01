Enfim vai começar a temporada para o Vasco. Nesta segunda-feira (6), os principais jogadores se reapresentam no CT Moacyr Barbosa e começam as atividades, em 2025, sob o comando do técnico Fábio Carille.

continua após a publicidade

➡️ Daniel Fuzato chega ao Brasil e analisa disputa com Léo Jardim no Vasco: ‘Nível altíssimo’

O novo técnico do Vasco conheceu as instalações do CT Moacyr Barbosa na sexta-feira (3) e ainda marcou presença no jogo-treino de sábado (4), quando a equipe alternativa perdeu para o Volta Redonda por 3 a 0.

Primeiras palavras de Carille

Em entrevista à VascoTV, Carille disse que o torcedor pode esperar um time organizado e comprometido. Além disso, o técnico está ansioso para a reapresentação nesta segunda-feira (6).

continua após a publicidade

- As melhores (expectativas) possíveis. Não vejo a hora de chegar o dia 6, para que todos os atletas se apresentem, e a gente comece a trabalhar para deixar tudo organizado e fazer um ano muito bom.

- Esse primeiro contato foi muito legal com os funcionários do clube, acompanhando já os treinos do Ramon, do Sub-20, que vai comandar o time nesses primeiros jogos. Estou muito feliz com esse primeiro contato, com a expectativa de fazer um ano maravilhoso aqui com o trabalho de todos.

continua após a publicidade

➡️ Vasco na Copinha: confira cinco nomes para ficar de olho nesta edição

Carille assinou com o Cruz-Maltino até o final de 2025 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Reforços do Vasco devem ser anunciados

O Vasco ainda não anunciou os quatro reforços encaminhados para a temporada. São eles: o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira, e o volante Tchê Tchê.

A tendência é que o Vasco anuncie ao menos dois dos jogadores nesta segunda-feira (5) e os outros na terça-feira (6). É de praxe no clube confirmar as contratações quando os contratos estiverem assinados, bem como os exames médicos aprovados.

➡️ Vasco negocia Capasso com clubes do exterior

Vasco deve apresentar dois dos quatro reforços nesta segunda-feira (6) (Montagem Lance!: Fotos - Reprodução/Instagram @danielfuzato | Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF | Gustavo Aleixo/Cruzeiro | Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco