O Vasco empatou com o XV de Piracicaba por 1 a 1 na sua estreia na Copinha 2025. João Vitor, do Cruz-Maltino, e Samuel, da equipe paulista, marcaram os gols da partida na tarde deste sábado (4), no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

No outro confronto do grupo, Nacional-SP e Canaã-DF também empataram por 1 a 1. Portanto, os quatro times do Grupo 32 da Copinha estão empatados.

Como foi o jogo?

Vasco e XV de Piracicaba proporcionaram um início de jogo de velocidade. Logo no começo do primeiro tempo, aos seis minutos, Cadu bobeou, Juninho roubou a bola e sofreu pênalti. João Vitor cobrou e abriu o placar para o Cruz-Maltino.

O XV de Piracicaba cresceu no jogo e passou a pressionar o Vasco. Aos 20 minutos, Matusa recebeu na esquerda e cruzou na medida para Samuel empatar.

Se a etapa inicial teve muita correria e disposição, o segundo tempo foi o completo oposto. Ao final, o XV de Piracicaba ainda teve algumas oportunidades para virar o jogo, que esbarraram numa atuação inspirada do goleiro Phillipe Gabriel, do Vasco.

João Vitor marcou o gol do Vasco na estreia da Copinha (Foto: Reprodução/CazéTV)

O que vem por aí?

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Canaã-DF. O Cruz-Maltino entra em campo às 15h de terça-feira (7). Já o XV de Piracicaba encara o Nacional-SP, às 12h45 do mesmo dia. Ambas as partidas serão no Estádio Nicolau Alayon.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 XV DE PIRACICABA

1ª RODADA DO GRUPO 32 - COPINHA

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca (SP);

🥅 Gols: João Vitor (8' do 1ºT) e Samuel (20' do 1ºT);

🟨 Cartões amarelos: Igor Toledo e André (VAS); Enzo Delfino, Samuel e Juninho (XVP).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André e Avellar (Ítalo); Igor Toledo, Euder (Pedro Augusto), Zuccakrello (Alexandre) e André (Léo Jacó); Juninho (Gustavo Guimarães) e João Vitor (João Gabriel).

XV DE PIRACICABA (Técnico: Leandro Silva)

Cadu; André Martini, Enzo Delfino, Luiz Gustavo e Gabriel Augusto; Murylo (Delatorre), Davi Moraes (Thiago Felicci), Bruninho Dias (Medeiros) e Samuel (Marcos Vinícios); Matusa e Anthony.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Renan Pantoja de Quequi;

🚩 Assistentes: Marcela de Almeida Silva e Guilherme Holanda Moura Lima;

4️⃣ Quarto árbitro: Caique Tiago de Oliveira Miquilini;