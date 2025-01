O Vasco estreia na Copinha 2025 neste sábado (4). O primeiro desafio será contra o XV de Piracicaba, às 15h, no Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca (SP). Mas quais crias vão vestir a camisa cruz-maltina? Quais nomes podem se destacar? Confira três jogadores com o Lance! abaixo.

Novo técnico do Vasco, Carille, vai ao CT conhecer instalações e acompanha preparação para o Carioca

Vale destacar que os nomes que foram levados em consideração a delegação que viajou para o início da Copinha. Jogadores como Lyncon, Luiz Gustavo, Bruno Lopes e Maxsuell vão disputar as primeiras rodadas do Carioca e só devem integrar o grupo que já está em São Paulo se o Cruz-Maltino avançar nas fases da competição.

Phillipe Gabriel

O jovem goleiro de 18 anos tem passagem pelas seleções de base. Com 1,96m, o jogador já conquistou o Sul-Americano sub-17 pela Seleção Brasileira, além do Carioca e Copa Rio pela mesma categoria. Phillipe Gabriel e filho do ex-zagueiro Luiz Alberto.

Phillipe Gabriel é relacionado com frequência para as partidas do profissional (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Lukas Zuccarello

O jovem meia de 18 anos é um dos jogadores mais promissores na base do Vasco. No Cruz-Maltino desde 2022, o atleta se destaca pelo poder de finalização, além do drible e passe.

Lukas Zuccarello é um dos principais nomes para ficar de olho pelo Vasco na Copinha (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Pedro Augusto

Apesar de ter somente 16 anos, o atacante coleciona conquistas importantes na base. Em 2022 e em 2023, Pedro Augusto levantou o Cameponato Metropolitano sub-14 e a Copa da Amizade Brasil-Japaão sub-15. Nesta última competição foi o artilheiro. Além disso, o jogador já foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15 e sub-16. Em 2024, o atleta marcou 18 gols em toda a temporada.

Pedro Augusto é um dos atacantes promissores na base do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Delegação do Vasco que viajou para as primeiras rodadas da Copinha

Goleiros: Victor Alemão, Marcão e Phillipe Gabriel;

Laterais: João Gabriel, Breno e Riquelme Avellar;

Zagueiros: Roger, Bruno André e Wanyson;

Meias: Lukas Zuccarello, Igor Toledo, Léo Felix, Ramon Rique, Euder, Gustavinho e Juninho;

Atacantes: Léo Jacó, Ítalo Souza, André, Alexandre, João Vitor e Pedro Augusto.

