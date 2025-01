Daniel Fuzato desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco. O goleiro, que vai assinar por dois anos com o Cruz-Maltino, comentou a disputa que terá com Léo Jardim.

– Acompanho o trabalho do Léo há muito tempo já, há mais de três anos, conheço o goleiro que é. Me parece ser uma pessoa de nível altíssimo. Estou muito feliz de poder fazer parte do dia a dia com ele, acho que quem ganha é o Vasco. A gente está ali para ajudar, estou ansioso para trabalhar ao lado dele - analisou Daniel Fuzato.

Nas primeiras palavras como novo reforço do Vasco, Daniel Fuzato também agradeceu a oportunidade ao clube para poder voltar ao Brasil. O goleiro estava há sete temporadas fora do país.

– Estou muito feliz, é um momento importante para mim e para minha família também. Tenho que agradecer ao Vasco por abrir as portas, foi o omento certo para voltar para o Brasil. Como tinha falado antes, eu pulei essa etapa, saí muito cedo. Estou feliz de retornar - disse o goleiro. E finalizou contando a felicidade por voltar ao Brasil:

– Foi o que falou mais alto para tomar essa decisão. Quando a gente soube do interesse do Vasco, a gente não poderia deixar passar. É um passo importante na minha carreira, vai ser muito importante estar perto da minha família nesse momento. Estou muito feliz

Reforços encaminhados com o Vasco

O Vasco ainda não anunciou os quatro reforços que tem encaminhados. São eles: o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira, além do volante Tchê Tchê. Estes são os primeiros nomes para reforçar o Cruz-Maltino em 2025. Confira no player acima.

Novo goleiro do Vasco desembarca no Rio de Janeiro (Foto: Matheus Guimarães/ Lance!)

