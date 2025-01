O zagueiro Manuel Capasso deve ser negociado nesta janela de transferências. O Vasco tem propostas de clubes do exterior, sendo um da Europa e outro da América do Sul, segundo informações apuradas pelo Lance!.

Retornando de empréstimo do Olimpia, Capasso se reapresenta ao Vasco na segunda-feira (6) e inicia a pré-temporada sob comando do técnico Fábio Carille. Ainda assim, a permanência do zagueiro no clube segue sendo uma incógnita.

Conforme já informado pelo Lance!, o Vasco acredita que a venda de Manuel Capasso seja o melhor caminho, indicativo que mostra que o jogador não está nos planos do Cruz-Maltino. Contratado em 2023, o atleta tem vínculo com o clube até dezembro de 2025.

Caso não seja negociado pelo Vasco na janela de transferências de janeiro, Capasso poderá assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do ano. Com isso, o zagueiro deixaria o Cruz-Maltino sem custos para outra equipe em 2026.

Nesta quinta-feira (2), o Vasco anunciou a saída de Léo, que foi anunciado como novo reforço do Athletico-PR para a Série B. O clube deve emprestar Maicon ao Coritiba. Por outro lado, o Cruz-Maltino tem as contratações de Lucas Freitas e Lucas Oliveira encaminhadas.

