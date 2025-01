Curtindo os últimos dias de férias, Bruno Henrique e Philippe Coutinho foram flagrados em uma festa. Em certo momento do evento tocou o hit viralizado "a Barreira vai virar baile", em homenagem ao meia do Vasco. O atacante do Flamengo cantou e se divertiu ao lado do camisa 11 cruz-maltino. Confira abaixo.

O Vasco está próximo de se reapresentar para a temporada de 2025. Este domingo (5) é o último dia das férias dos principais jogadores do elenco. O grupo se apresenta na segunda-feira (6) ao CT Moacyr Barbosa.

Já o Flamengo se reapresenta na quarta-feira (8). Na sexta-feira (10), o Rubro-Negro embarca para os Estados Unidos, onde fará a pré-temporada. Em solo norte-americano, o clube da Gávea enfrentará o São Paulo em amistoso.

Ao mesmo tempo, ambos os clubes contam com times alternativos para a disputa do Campeonato Carioca. O Vasco estreia no sábado (11), às 16h30 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, em São Januário. O Flamengo entra em campo para enfrentar o Boavista às 16h de domingo (12), na Arena Batistão, em Aracaju.

Coutinho marcou um gol no clássico entre Vasco e Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

