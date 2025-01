Vasco conhece primeira derrota em 2025

O Vasco fez um jogo-treino neste sábado (4), no CT Moacyr Barbosa, e conheceu a primeira derrota, em 2025, ao perder por 3 a 0 para o Volta Redonda. Com um grupo composto por poucos atletas do profissional, como Serginho, Victor Luís e Zé Gabriel, e diversos garotos da base.

continua após a publicidade

➡️ Daniel Fuzato chega ao Brasil e analisa disputa com Léo Jardim no Vasco: ‘Nível altíssimo’

A primeira derrota em 2025 foi sob os olhares de Fábio Carille. O novo técnico do Vasco conheceu as instalações do CT Moacyr Barbosa na sexta-feira (3). No entanto, a equipe foi comandada por Ramon Lima, treinador do sub-20.

O Volta Redonda, por sua vez, contou com sete jogadores que foram campeões da Série C do Campeonato Brasileiro. Robinho, Kelvin e Mirandinha marcaram os gols do jogo-treino. A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos.

continua após a publicidade

Escalação do Vasco no jogo-treino

Pablo; Paulinho, Lyncoln, Luis Gustavo e Vitor Luís; Zé Gabriel, Lucas Eduardo e JP; Maxsuel, GB e Serginho.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

(Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

A segunda-feira (6) será marcada pela reapresentação do elenco principal do Vasco. Este será o primeiro dia de trabalho sob o comando do técnico Fábio Carille.