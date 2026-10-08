Pedro Emanuel tem melhor início entre os últimos dez técnicos do Vasco

O Vasco vive seu melhor momento desde a chegada de Pedro Emanuel. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (8), o Cruz-Maltino chegou ao quarto triunfo consecutivo na temporada. Foram três resultados positivos pelo Campeonato Brasileiro, sequência que ajudou a equipe a deixar a zona de rebaixamento, e um pela Copa Sul-Americana.

A partida também marcou o 20º jogo de Pedro Emanuel à frente do Vasco. Apesar de um início irregular, com uma derrota para o Vitória na estreia e dois empates nas rodadas seguintes, o treinador conseguiu dar uma nova dinâmica à equipe. Nos 20 compromissos, foram dez vitórias, seis empates e quatro derrotas, números que representam 60% de aproveitamento.

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O retrospecto coloca o português à frente dos últimos dez treinadores que passaram pelo clube, considerando os primeiros jogos de cada trabalho. Pedro Emanuel tem o melhor aproveitamento e o maior percentual de vitórias entre os técnicos que completaram 20 partidas no comando da equipe.

O treinador Pedro Emanuel na goleada do Vasco sobre o Coritiba (Foto: Matheus Lima/ Vasco)

Rafael Paiva também conquistou dez vitórias nos primeiros 20 jogos, mas somou cinco empates e cinco derrotas. Com isso, alcançou 58% no aproveitamento geral, abaixo dos números de Pedro Emanuel. Jorginho, por sua vez, venceu cinco dos dez jogos que comandou em sua passagem mais recente, igualando o percentual de vitórias de 50%, mas sem completar 20 partidas.

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Entre os treinadores que completaram 20 jogos, Fábio Carille e Ramón Díaz aparecem na sequência, ambos com nove vitórias e 53% de aproveitamento. Renato Gaúcho e Maurício Barbieri registraram 50%, enquanto Fernando Diniz teve o desempenho mais baixo entre os técnicos que atingiram a marca, com 37%.

Álvaro Pacheco e Maurício Souza não completaram 20 jogos em suas respectivas passagens. O português dirigiu o Vasco em apenas quatro partidas, com um empate e três derrotas. Já Maurício Souza comandou a equipe em sete oportunidades, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

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