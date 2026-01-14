Vasco busca reduzir folha salarial para reforçar elenco na janela de transferências

Em meio à janela de transferências, o Vasco adota uma postura cautelosa no mercado. A prioridade da diretoria é aliviar a folha salarial antes de avançar por novas contratações, seguindo a diretriz de responsabilidade financeira estabelecida pelo departamento financeiro e pela gestão do presidente Pedrinho.

Em entrevista, o diretor executivo de futebol, Admar Lopes, foi direto ao explicar o momento do clube.

— Os próximos passos serão ligados a eventuais saídas e à consequente redução da folha salarial, que foi a diretriz principal do departamento financeiro e da direção presidida pelo Pedrinho. Estamos tratando de reduzir a folha para depois entender que tipo de capacidade econômica teremos para atacar o mercado. O Vasco atua com responsabilidade financeira. Só podemos gastar aquilo que temos e aquilo que nos autorizam a gastar — afirmou o dirigente.

Admar Lopes em coletiva no CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/TV Vasco)

Até o momento, o Gigante da Colina já anuniciou as contratações do meia Johan Rojas, do Monterrey, e do zagueiro Alan Saldivia, do Colo-Colo.

Ao longo da entrevista, Admar reforçou diversas vezes a necessidade de enxugar o elenco. Atualmente com 37 jogadores, o entendimento interno é que o ideal seja trabalhar com um grupo entre 28 e 30 atletas, número considerado mais equilibrado tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro.

Interesse em atacante

Mesmo com as limitações orçamentárias, o Vasco monitora oportunidades no mercado e trabalha com a ideia de contratar ao menos um atacante nesta janela. O nome de Brenner, da Udinese, está em pauta, mas os valores pedidos pela equipe italiana dificultam a negociação e são considerados elevados para a realidade atual do clube, que ainda vive um período de austeridade financeira. Apesar disso, as duas equipes seguem negociando.

Brenner em campo na época que foi comandado pro Diniz no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Possíveis saídas

Para viabilizar ajustes, algumas saídas já estão em andamento. O lateral-esquerdo Leandrinho recebeu propostas que agradam ao jogador e a seu estafe, embora os valores oferecidos ainda não atendam às expectativas do Vasco. Já o atacante David tem situação mais encaminhada: o clube aceitou uma proposta de empréstimo do Vitória, e a definição depende agora da decisão do próprio atleta.

Outros jogadores também podem deixar São Januário. O jovem meia Estrella será observado por Fernando Diniz neste início de Campeonato Carioca, mas pode ser emprestado para ganhar mais minutos, seguindo o caminho de Barros e JP na última temporada. Além disso, o Vasco procura destinos para Lucas Eduardo e Riquelme, ambos com contrato até o fim da temporada e fora do planejamento da comissão técnica.

Por fim, Maxime Dominguez e Juan Sforza também estão na lista de negociáveis. A ideia da diretoria é encontrar clubes interessados para tentar recuperar parte do investimento feito nos dois atletas.

Com foco no equilíbrio financeiro e em um elenco mais enxuto, o Vasco avança com cautela no mercado, apostando em ajustes internos antes de buscar reforços para a sequência da temporada.

Juan Sforza em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

