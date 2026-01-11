Alan Saldivia chega ao Vasco: conheça o estilo do zagueiro uruguaio

O zagueiro uruguaio Alan Saldivia chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (9) para assinar contrato com o Vasco por três anos, com opção de renovação por mais um. Aos 23 anos, o defensor é o segundo reforço do clube para a temporada e desembarca em São Januário após defender o Colo-Colo, do Chile, por quatro temporadas.

Revelado nas categorias de base do Defensor, do Uruguai, Saldivia também passou pelo Montevideo City Torque antes de chegar ao Colo-Colo, inicialmente por empréstimo para a equipe sub-21, em 2021. No início de 2022, foi adquirido em definitivo por cerca de 440 mil euros. Pelo clube chileno, disputou 95 partidas e contribuiu ofensivamente com três assistências, além de se firmar como titular no sistema defensivo.

Alan Saldivia comemora vitória do Colo-Colo (Foto: Reprodução/Instagram)

Estilo de jogo de Saldivia

Dentro de campo, Saldivia atua preferencialmente pelo lado direito da zaga e tem como principal característica a construção desde a defesa. Com boa saída de bola, costuma participar ativamente do início das jogadas e, em alguns momentos, cai pelo corredor direito para auxiliar na circulação ofensiva — um perfil que se encaixa no modelo de jogo de Fernando Diniz.

Apesar da estatura considerada baixa para um zagueiro (1,80m), apresenta boa presença no jogo aéreo. Sem a bola, é um defensor agressivo, que gosta do bote e da antecipação. Em 2025, porém, conviveu com problemas físicos, somando três lesões no segundo semestre, a mais grave delas uma pubalgia que o afastou dos gramados por 73 dias.

Elogios de Diniz e Felipe Melo

O interesse do Vasco em Saldivia não é recente. O clube tentou a contratação na última temporada, sem sucesso nas negociações com o Colo-Colo. Na época, Fernando Diniz elogiou publicamente o zagueiro após enfrentá-lo na Libertadores de 2024.

- Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito - afirmou o treinador.

Outro que destacou o potencial do uruguaio foi Felipe Melo, que projetou um futuro europeu para o defensor.

- Eu joguei contra o Colo-Colo na última Libertadores que disputei e vencemos os dois jogos. Quando acabou o jogo eu dei uma entrevista e disse que se continuasse jogando e evoluindo daquele jeito, o jogador Alan Saldivia iria para a Europa o mais rápido possível, porque era um grande jogador. Dito isso, confesso que depois não acompanhei, não vi mais o atleta performando, mas se fechar, é um grande reforço. Espero de verdade que dê certo, ele vai elevar o patamar do sistema defensivo do Vasco. Tomara que seja aquele jogador que vi um tempo atrás, quando joguei contra, mas se o Vasco está de olho é porque o jogador continua performando - comentou o ex-jogador.

Alan Saldivia e Felipe Melo em partida entre Fluminense e Colo-Colo (Foto: Reprodução/Instagram)

Saldivia se junta a Carlos Cuesta, que teve o empréstimo renovado, e a Lyncon, que retorna de empréstimo do Volta Redonda, como opções do Vasco para o lado direito da zaga.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.