Vasco e Santos se enfrentam em busca da primeira vitória para respirar no Brasileirão

Santos e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo marcado pela pressão e pela necessidade urgente de reação. As duas equipes ainda não venceram na competição — somam apenas um ponto em três jogos — e estão na zona de rebaixamento. Mais do que três pontos, o confronto vale fôlego e confiança para a sequência da temporada.

O clima é de decisão para os dois lados. O Santos volta a campo diante da torcida poucos dias após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Novorizontino. A derrota por 2 a 1, no último domingo (22), em Novo Horizonte, aumentou a cobrança sobre o elenco e, principalmente, sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda. Mesmo com respaldo interno de jogadores e funcionários do CT Rei Pelé, a diretoria avalia o cenário e vê o duelo contra o Vasco como determinante para a permanência da comissão técnica. Desde que foi anunciado, em 22 de agosto, o treinador soma 9 vitórias, 12 empates e 9 derrotas em 30 partidas.

Se o Peixe tenta transformar a pressão em combustível, o Vasco chega a Santos tentando reorganizar a casa. A demissão de Fernando Diniz aprofundou a sensação de instabilidade em São Januário, e a diretoria trabalha para anunciar um novo comandante. Enquanto isso, Bruno Lazaroni assume interinamente a equipe e terá a missão de conduzir o time em um momento delicado.

Quem é Bruno Lazaroni, interino que vai comandar o Vasco após a saída de Diniz

Dentro de campo, a semelhança no cenário aumenta o peso do confronto. Assim como o Santos, o Vasco também soma apenas um ponto e busca a primeira vitória para sair da zona da degola. Apesar de ter pela frente a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense no próximo domingo, o Cruz-Maltino deve ir com força máxima à Vila Belmiro, priorizando a necessidade imediata de reação no Brasileiro.

O Santos, por sua vez, deve contar novamente com Neymar entre os titulares. O camisa 10 atuou os 90 minutos pela primeira vez na temporada na derrota para o Novorizontino e é a principal esperança de criatividade da equipe. Com o departamento médico esvaziado, Vojvoda terá praticamente todo o elenco à disposição para tentar dar uma resposta imediata à torcida, que viu o clube flertar com o rebaixamento durante grande parte da última edição do campeonato — um roteiro que começa a se repetir em 2026.

Neymar durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: GUILHERME DIONIZIO/Gazeta Press)

Do lado vascaíno, há novidades importantes. O lateral-esquerdo Cuiabano foi relacionado pela primeira vez e pode estrear com a camisa cruz-maltina. Recuperado de lesão no joelho, Thiago Mendes volta a ficar à disposição, enquanto Carlos Cuesta segue fora.

Cuiabano em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Entre desconfianças, cobranças e a urgência por resultados, Santos e Vasco transformam a quarta rodada do Brasileirão em um confronto direto pela recuperação. Na Vila Belmiro, a vitória pode significar mais do que subir na tabela: pode ser o ponto de virada para duas camisas pesadas que tentam evitar que a pressão do início de campeonato se transforme em crise prolongada.