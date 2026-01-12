Torcedores do Vasco mandam recado a Diniz após eliminação na Copinha
Cruz-Maltino perdeu para o Botafogo-SP nesta segunda-feira (12)
O Vasco foi eliminado da Copinha, na tarde deste segunda-feira (12), depois de perder para o Botafogo-SP por 1 a 0. Nas redes sociais, os torcedores do Cruz-Maltino aproveitaram para mandar um recado ao técnico da equipe principal, Fernando Diniz.
O time paulista marcou logo no início da partida, com Ruan, e soube administrar a vantagem ao longo do confronto, garantindo a classificação. O Vasco conseguiu criar oportunidades, mas não concluiu em gol e acabou eliminado da competição.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Vasco ficaram na bronca com o resultado, mas o desempenho de um jovem chamou atenção: Bruno Lopes. O atacante marcou três gols em três partidas disputadas na Copinha. Pelas boas atuações, muitos torcedores pediram uma oportunidade para o menino na equipe profissional. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o jovem do Vasco
Como foi o jogo que eliminou o Cruz-Maltino
O Botafogo-SP começou o jogo contra o Vasco de forma agressiva e foi eficiente na primeira chegada ao ataque. Logo aos dois minutos, Iago avançou pela esquerda, passou pela marcação, invadiu a área e cruzou para Ruan, que apareceu livre para finalizar e balançar as redes. O gol cedo deu tranquilidade à equipe paulista, que passou a controlar melhor o ritmo da partida.
Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. A equipe criou pouco e só levou perigo em lances pontuais. A melhor oportunidade veio aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Zuccarello cobrou falta pela direita e obrigou Adriano a fazer boa defesa. Nos acréscimos, o Botafogo-SP quase marcou contra: Gabriel Cruz recuou mal para o goleiro, que estava fora de posição, e a bola acabou explodindo na trave.
No segundo tempo, o panorama se manteve. O Vasco seguiu com mais posse, mas sem efetividade no ataque, enquanto o Botafogo-SP mostrou-se mais perigoso nas transições ofensivas. O time paulista esteve mais próximo de ampliar o placar do que o Gigante da Colina de empatar, administrando o resultado até o apito final e confirmando a eliminação cruzmaltina da competição.
