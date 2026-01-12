menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Vasco mandam recado a Diniz após eliminação na Copinha

Cruz-Maltino perdeu para o Botafogo-SP nesta segunda-feira (12)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
18:37
Fernando Diniz em Vasco x Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
imagem cameraFernando Diniz em Vasco x Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco foi eliminado da Copinha, na tarde deste segunda-feira (12), depois de perder para o Botafogo-SP por 1 a 0. Nas redes sociais, os torcedores do Cruz-Maltino aproveitaram para mandar um recado ao técnico da equipe principal, Fernando Diniz.

continua após a publicidade

O time paulista marcou logo no início da partida, com Ruan, e soube administrar a vantagem ao longo do confronto, garantindo a classificação. O Vasco conseguiu criar oportunidades, mas não concluiu em gol e acabou eliminado da competição.

➡️Felipe Melo manda recado sobre alvo do Flamengo: 'Não sabe brincar'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Vasco ficaram na bronca com o resultado, mas o desempenho de um jovem chamou atenção: Bruno Lopes. O atacante marcou três gols em três partidas disputadas na Copinha. Pelas boas atuações, muitos torcedores pediram uma oportunidade para o menino na equipe profissional. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Rivais se revoltam com possível chegada de Paquetá no Flamengo: 'Não tem como'

Time do Vasco na Copinha (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
Time do Vasco na Copinha (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o jovem do Vasco

Como foi o jogo que eliminou o Cruz-Maltino

O Botafogo-SP começou o jogo contra o Vasco de forma agressiva e foi eficiente na primeira chegada ao ataque. Logo aos dois minutos, Iago avançou pela esquerda, passou pela marcação, invadiu a área e cruzou para Ruan, que apareceu livre para finalizar e balançar as redes. O gol cedo deu tranquilidade à equipe paulista, que passou a controlar melhor o ritmo da partida.

Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. A equipe criou pouco e só levou perigo em lances pontuais. A melhor oportunidade veio aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Zuccarello cobrou falta pela direita e obrigou Adriano a fazer boa defesa. Nos acréscimos, o Botafogo-SP quase marcou contra: Gabriel Cruz recuou mal para o goleiro, que estava fora de posição, e a bola acabou explodindo na trave.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No segundo tempo, o panorama se manteve. O Vasco seguiu com mais posse, mas sem efetividade no ataque, enquanto o Botafogo-SP mostrou-se mais perigoso nas transições ofensivas. O time paulista esteve mais próximo de ampliar o placar do que o Gigante da Colina de empatar, administrando o resultado até o apito final e confirmando a eliminação cruzmaltina da competição.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias