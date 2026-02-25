Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalação pelo Brasileirão

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, Santos e o Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada da competição. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere. Clique aqui para acompanhar ao vivo.

As duas equipes têm apenas um ponto na tabela e buscam reação na temporada. O Peixe vem de eliminação para o Grêmio Novorizontino nas quartas de final do Paulistão. Já o Gigante da Colina foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Carioca.

Como chegam os dois times:

O Santos iniciou a temporada de forma irregular e foi eliminado no último domingo (22) do Campeonato Paulista ao ser derrotado, nas quartas de final, pelo Grêmio Novorizontino. A equipe sofreu a virada no último lance da partida e se despediu da competição com apenas três vitórias em oito jogos.

O resultado diante do Vasco pode selar o destino do técnico Juan Pablo Vojvoda. Apesar de contar com o respaldo do elenco, o treinador balança no cargo diante da indecisão da diretoria sobre sua permanência. O argentino soma apenas nove vitórias em 30 partidas disputadas no comando da equipe.

Na semana passada, o Santos foi notificado pela Fifa com um novo transfer ban devido ao não pagamento ao Arouca, de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso, que sequer está nos planos da comissão técnica. A expectativa é de que ele seja negociado em breve, assim como o volante Tomás Rincón. Enquanto isso, o clube segue impossibilitado de registrar novos reforços.

Neymar deve disputar a terceira partida consecutiva na temporada. O camisa 10 ficou fora de dez jogos enquanto se recuperava da quarta lesão sofrida desde o retorno ao Peixe.

Neymar atuou em apenas duas partidas pelo Santos nesta temporada. (Foto: Jota Arnaldo/RP FOTOPRESS)

Após a demissão do técnico Fernando Diniz, o Vasco será comandado pelo interino Bruno Lazaroni, que deve promover mudanças na equipe após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense semifinal do Carioca.

A principal novidade na lista de relacionados é o lateral-esquerdo Cuiabano, que chegou por empréstimo do Nottingham Forest e vinha aprimorando a parte física.

Outra mudança em relação ao grupo que enfrentou o Fluminense é o retorno do volante Thiago Mendes, recuperado de um problema no joelho e novamente à disposição. Por outro lado, Carlos Cuesta, também com um problema no joelho, está fora, apesar de já ter realizado atividades com o elenco nesta semana. A tendência é que o zagueiro colombiano esteja apto para o segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Fluminense, no dia 1 de março, no Maracanã.

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X VASCO - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 19h30 (De Brasília)

📺Onde assistir: Sportv e Premiere

🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Neymar, Gabigol e Rony.

VASCO (Técnico interino: Bruno Lazaroni): Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Cuesta), Robert Renan, Lucas Piton (Puma); Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Rojas; Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Spinelli.

