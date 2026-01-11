Johan Rojas é anunciado pelo Vasco: 'Muito motivado'

O Vasco oficializou na tarde deste domingo (11) a contratação do meia colombiano Johan Rojas. O jogador estava no Monterrey, do México, e chega ao clube por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

Em comunicado divulgado pelo clube, Rojas demonstrou entusiasmo com o novo desafio na carreira.

- Muito motivado desde a primeira vez que recebi o contato para vir ao Vasco. É uma grande oportunidade para o meu futuro e não pensei duas vezes para estar em um grande clube. Que esperem o melhor de mim, 100% profissionalismo antes de tudo - afirmou o reforço cruzmaltino.

Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco em 2026, chega ao Rio de Janeiro (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Natural de Medellín, na Colômbia, Johan Rojas iniciou a carreira profissional no Inter Bogotá, onde se destacou e despertou o interesse do futebol internacional. O bom desempenho o levou ao Monterrey, do México, clube que detém seus direitos econômicos.

Além do Monterrey, o meia também acumulou experiência no futebol mexicano ao atuar pelo Necaxa, por empréstimo. Agora, Rojas chega a São Januário como mais uma opção para o meio-campo do Gigante da Colina na sequência da temporada.

