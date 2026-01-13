Vasco negocia contratação em definitivo do atacante Brenner
Jogador pertence a Udinese e jogou a última temporada pelo FC Cincinnati
O Vasco negocia a contratação do atacante Brenner, de 24 anos, como parte do planejamento para reforçar o elenco para a temporada 2026. O jogador pertence à Udinese, da Itália, e estava emprestado ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A negociação em curso é por compra definitiva.
Durante a entrevista coletiva concedida neste segunda-feira (12), o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, revelou a existência de conversas avançadas com um atacante e demonstrou expectativa de fechar ao menos mais um reforço ofensivo até a estreia do time no Brasileirão.
— Há uma negociação por um dos atacantes que estamos conversando que é de compra definitiva. Espero que eu consiga fechar com pelo menos mais um atacante até a estreia do Brasileirão — afirmou o dirigente.
Segundo apuração do Lance!, o nome em questão é Brenner, revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Fluminense. O atacante é bem avaliado internamente, principalmente pelo técnico Fernando Diniz, que já trabalhou com o jogador no início da carreira.
Nesta segunda-feira, Diniz voltou a elogiar o atleta, destacando suas características técnicas e sua capacidade de finalização, embora tenha deixado claro que sua admiração não significa, necessariamente, uma contratação definida.
— É um jogador que eu gosto. Trouxe o Brenner para o Fluminense em 2019, quando ele tinha 18 para 19 anos. No São Paulo ele iria ser emprestado e eu pedi para ele ficar. Ele é interessante. Isso não tem uma conexão direta se ele vem ou não — disse o treinador.
Diniz também comentou sobre a passagem do atacante pela Europa, onde não conseguiu se firmar, e citou dificuldades comuns a jovens jogadores brasileiros no exterior.
— Ele tem muita facilidade para fazer gol, é técnico. Ele não teve uma adaptação favorável na Europa, assim como foi com o Kaio Jorge. O Brenner é muito interessante, tem características que eu aprovo de maneira bastante sistemática — completou.
A negociação segue em andamento, enquanto o Vasco avalia o cenário financeiro e as movimentações necessárias para viabilizar a chegada do atacante e outros possíveis reforços para a temporada.
