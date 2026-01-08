Quem é Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco para a temporada 2026

O Vasco acertou a contratação do meia colombiano Johan Rojas, junto ao Monterrey, do México. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8) e, após realizar exames médicos, vai assinar com o Gigante da Colina por empréstimo até o fim da temporada e se tornar o primeiro reforço do Cruzmaltino em 2026. A negociação se encaixa na atual política financeira do clube, sem investimento imediato elevado, e tem como objetivo qualificar o elenco ao longo do ano.

Revelado pelo La Equidad, Rojas deixou boa impressão no futebol colombiano antes de se transferir para o México. Segundo o jornalista colombiano José David Pinto, que acompanha de perto o cenário local, o meia é visto como um jogador de alto nível no país.

- Johan deixou uma sensação muito boa no futebol colombiano. Hoje, ouso dizer que qualquer grande clube da Colômbia gostaria de tê-lo. Ele é um jogador com características claras de camisa 10: habilidoso, criativo e com ótima movimentação nos setores intermediários do campo - avaliou.

Ainda de acordo com o jornalista, Rojas pode ter papel importante na engrenagem ofensiva do Vasco.-

- Pode ser um elo muito importante entre o volante de marcação, o armador e os jogadores de lado. Se alguém me pedisse uma referência sobre Johan Rojas, eu diria que estão contratando um jogador muito bom. Inclusive me surpreende ele não ter conseguido se firmar no futebol mexicano - completou o jornalista, destacando o potencial do atleta caso recupere seu melhor nível.

Johan Rojas em campo pelo Monterrey (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 23 anos, Rojas pertence ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, com três gols e uma assistência. Em 2025, atuou emprestado ao Necaxa, entrando em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular. Destro, o colombiano pode atuar centralizado — função hoje exercida por Philippe Coutinho — ou pelos lados do campo, principalmente pela esquerda. Além disso, soma convocações para a seleção colombiana sub-23 e chega a São Januário como uma opção versátil para o meio-campo e o setor ofensivo.

