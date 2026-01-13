Vasco anuncia contratação do zagueiro Alan Saldivia por três temporadas

O Vasco anunciou a contratação em definitivo do zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, que assinou contrato por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano. O defensor uruguaio é o segundo reforço confirmado pelo clube para a temporada e chega a São Januário após quatro anos defendendo o Colo-Colo, do Chile.

Ao comentar a escolha pelo Vasco, o zagueiro destacou o peso da camisa cruz-maltina e o projeto esportivo do clube.

— Acredito que, pessoalmente, eu via que era um time com muita história, de muito tempo. Acho que é um clube que busca formar e crescer, e que faz os jogadores crescerem. Por isso, gostei muito da ideia de poder evoluir e seguir melhorando. Acredito que esse foi um bom motivo para eu poder escolher o Vasco — afirmou Saldivia.

Trajetória de Alan Saldivia

Revelado nas categorias de base do Defensor, do Uruguai, Saldivia também passou pelo Montevideo City Torque antes de chegar ao futebol chileno. Em 2021, foi emprestado ao Colo-Colo para atuar inicialmente na equipe sub-21. Já no início de 2022, o clube chileno adquiriu seus direitos em definitivo por cerca de 440 mil euros.

Pelo Colo-Colo, Alan Saldivia disputou 95 partidas oficiais, consolidando-se como titular da defesa e contribuindo ofensivamente com três assistências. Durante o período, conquistou títulos importantes, como o Campeonato Chileno, a Copa do Chile (2023) e a Supercopa do Chile, além de ganhar experiência em competições continentais.

Alan Saldivia na partida contra o FLuminense pela Libertadores de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Perfil e características

Natural de Rivera, no Uruguai, Alan Saldivia atua preferencialmente pelo lado direito da zaga e tem como principal característica a construção de jogo desde a defesa. Com boa saída de bola, participa ativamente do início das jogadas e, em alguns momentos, aparece pelo corredor direito para auxiliar na circulação ofensiva, um perfil alinhado ao modelo de jogo do técnico Fernando Diniz.

Apesar de não ter estatura elevada para a posição (1,80m), o defensor apresenta bom posicionamento e presença no jogo aéreo. Sem a bola, é conhecido pela postura agressiva, com forte capacidade de antecipação e bom timing nos botes.

Em 2025, no entanto, Saldivia enfrentou problemas físicos, acumulando três lesões no segundo semestre. A mais séria foi uma pubalgia, que o afastou dos gramados por 73 dias. Mesmo assim, o Vasco aposta na recuperação plena do atleta e no seu potencial de crescimento dentro do elenco.

Com a chegada de Alan Saldivia, o Vasco reforça o setor defensivo e adiciona ao grupo um jogador jovem e características compatíveis com a proposta de jogo da comissão técnica.

