André Rizek é sincero sobre destaque do Vasco: 'Acho comum'

O jornalista André Rizek foi sincero ao avaliar um destaque do time titular do Vasco nesta quarta-feira (25). Depois de perder para o Fluminense por 1 a 0 pelo Campeonato Carioca, o Gigante da Colina vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

No programa "Seleção Sportv", a bancada avaliou os goleiros dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Ao opinar sobre Léo Jardim, do Vasco, André Rizek foi contra a "opinião da maioria".

- Pra mim, o Léo Jardim é um goleiro comum. A bola vai muito no gol do Vasco, e por isso ele se destaca, assim como o Gabriel Brazão no Santos. Mas é um goleiro comum. Eu acho que ele falha muito - apontou André Rizek.

Vasco segue busca por novo treinador após saída de Diniz; conheça os favoritos

O Vasco segue no mercado em busca de um novo comandante para a temporada, após a demissão de Fernando Diniz no último domingo (22). A decisão marcou o fim do projeto que vinha sendo desenvolvido sob a filosofia do treinador, baseada na posse de bola e construção ofensiva desde a defesa.

Com a saída de Diniz, a diretoria cruz-maltina se reuniu para traçar o perfil ideal do substituto. A prioridade é clara: um técnico alinhado às características do elenco atual, montado para atuar com protagonismo e controle da partida, evitando um estilo mais reativo. A avaliação interna já descartou alguns nomes, enquanto outros ganham força nos bastidores do Vasco.

Renato Gaúcho

Livre no mercado desde que deixou o Fluminense em setembro de 2025, Renato Gaúcho aparece como o principal candidato neste momento para ser técnico do Vasco. O treinador e seu estafe já tiveram contato inicial com a diretoria vascaína.

Artur Jorge

Outro nome bem avaliado no Vasco é o do português Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024 com o Botafogo e atualmente no Al-Rayyan SC, do Catar.

Marcelo Gallardo

Bicampeão da Libertadores com o River Plate, Marcelo Gallardo também está no radar do Vasco. O treinador deixou recentemente o clube argentino e tem perfil considerado ideal pela diretoria: liderança forte, experiência internacional e capacidade de potencializar elencos.

