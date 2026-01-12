Admar Lopes revela que dois jogadores têm negociações em andamento para deixar o Vasco

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, confirmou nesta segunda-feira (12), em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa, que dois jogadores do elenco possuem negociações em andamento para deixar o clube: o atacante David e o lateral-esquerdo Leandrinho. Segundo o dirigente, as conversas fazem parte do planejamento do clube para a sequência da temporada e também visam ajustes no elenco.

Conforme informado anteriormente pelo Lance!, o caso mais avançado é o de David. O atacante recebeu uma proposta do Vitória, já aceita pelo Vasco, e a definição agora depende exclusivamente do atleta e de seus representantes.

- Tivemos vários contatos de clubes do Brasil e aceitamos a proposta de um dos clubes. Agora está nas mãos do jogador e dos empresários. Se tiver o acordo vamos comunicar, mas há uma proposta aceita pelo Vasco da Gama em relação ao David - explicou Admar, ressaltando que o clube comunicará oficialmente caso o acordo seja finalizado.

David durante aquecimento na final da Copa do Brasil 2025 (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Já a situação de Leandrinho envolve o desejo do próprio jogador em deixar o Vasco. O lateral comunicou à diretoria que busca maior valorização, tanto financeira quanto esportiva, com mais oportunidades em campo. De acordo com Admar Lopes, há duas propostas de clubes estrangeiros pelo atleta, mas nenhuma delas atingiu, até o momento, as exigências feitas pelo clube.

- Há duas propostas de clubes estrangeiros por ele neste momento. Estamos analisando, sendo que o jogador pediu para ser negociado. As propostas ainda não chegaram ao que pedimos - afirmou o dirigente.

Leandrinho em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

O técnico Fernando Diniz também comentou o caso e destacou o potencial de Leandrinho, mas confirmou que a possível saída partiu do jogador. O treinador explicou ainda que a falta de oportunidades esteve ligada ao momento do atleta e à concorrência interna.

- O Leandrinho é um jogador que vejo bastante potencial. Falei com ele sobre minha intenção, mas veio uma proposta de fora e ele tem desejo de sair. Se a proposta for atrativa do clube, se todos quiserem fazer negócio é algo que partiu do Leandro. Por que ele não jogou? Quando eu cheguei ele estava fora, ele teve uma série de convocações, nos treinamentos outro jogador estava mais regular nos treinos. Foi um desejo do jogador - afirmou Diniz.

Além dessas negociações, o Vasco trabalha para aliviar a folha salarial e não descarta novas saídas até o fechamento da janela de transferências, a fim de viabilizar novos movimentos no mercado.

